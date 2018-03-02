Тиждень моди в Парижі: 10 найстильніших street-style образів зірок

Найочікуваніші модні події року завжди стають об’єктом обговорювань всіх глянцевих видань та мереж. Світові знаменитості наввипередки стараються продемонструвати стильні образи, поєднуючи у собі останні модні тренди.

На Тиждень моди в Парижі традиційно завітало безліч фен-блогерів, редакторів феш-видань та зірки, які завжди спостерігають за новинками останніх колекцій.

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Цього року у Париж приїхали такі зірки як Олівія Палермо, актриса-українка Олівія Палермо, модель Белла Хадід та багато інших знаменитостей.

Пропонуємо поглянути, які "луки" обрали для своїх світських виходів справжні ікони стилю.



Модель Олівія Палермо



Актриса Ольга Куриленко



Модель Вінні Харлоу



Модель Кара Делавінь

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Модель Роузі Харінгтон-Вайтлі



Актриса Зої Кравіц



Модель Кейт Мосс



Модель Алекса Чанг



Модель Олівія Кальпо



Модель Белла Хадід

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