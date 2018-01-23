Тиждень моди в Парижі 2018: найкращі street-style образи зірок подіумів
16:35, сьогодні 324 Читать новость на русском
Цьогорічний тиждень моди в Парижі "весна-літо 2018" схожий на справжню Олімпіаду в сфері індустрії моди. Модні будинки змагаються за найкращі дизайнерські рішення на подіумі, в той час як зірки модельного шоу-бізнесу демонструють стильні образи за лаштунками шоу.
У US Magazine зібрали світлини з найкращими світлинами street-style образів таких зірок як Сінді Кроуфорд, Кайї Гербер, Белли Хадід, Олівії Палермо та інших.
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Олівія Палермо
Кайлі Міноуг
Белла Хадід
Віллоу Сміт
Вінні Гарлоу
Наомі Кемпбелл
Сінді Кроуфорд і Кайя Гербер
К'яра Ферраньї
Емілі Блант
Джерело: 24 Канал
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