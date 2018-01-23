Тиждень моди в Парижі 2018: найкращі street-style образи зірок подіумів

Цьогорічний тиждень моди в Парижі "весна-літо 2018" схожий на справжню Олімпіаду в сфері індустрії моди. Модні будинки змагаються за найкращі дизайнерські рішення на подіумі, в той час як зірки модельного шоу-бізнесу демонструють стильні образи за лаштунками шоу.

У US Magazine зібрали світлини з найкращими світлинами street-style образів таких зірок як Сінді Кроуфорд, Кайї Гербер, Белли Хадід, Олівії Палермо та інших. Читайте також: Кортні Кардашян помітили в пуховику українського бренду: фото

Олівія Палермо

Кайлі Міноуг

Белла Хадід

Віллоу Сміт

Вінні Гарлоу

Наомі Кемпбелл

Сінді Кроуфорд і Кайя Гербер

К'яра Ферраньї

Емілі Блант