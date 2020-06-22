Ткаченко продав 25% Одеської кіностудії банкіру Морозову: подробиці
Колишній глава "1+1 медіа", екснардеп і теперішній міністр культури Олександр Ткаченко каже, що продав свої 25% пакету акцій ПАТ "Одеська кіностудія". Придбав їх у Ткаченка відомий банкір Олександр Морозов.
Цю інформацію сам міністр культури підтвердив на власній фейсбук-сторінці. Він також уточнив, що після того, як став народним депутатом залишався власником акцій без права впливу та контролю. Його частка начебто була передана в управління згідно з договором.
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Сказав – зробив Акції Одеської кіностудії, які належали мені – продані. Без зайвих затягувань,
– написав Ткаченко.
За словами міністра, об'єктом угоди були 100% акцій британської компанії Cinema Love Ltd, якій належить ТОВ "Нова кіностудія", що володіє зазначеним пакетом акцій Одеської кіностудії.
Водночас, сума угоди є комерційною таємницею і не розголошується.
Ткаченко уточнив, що давно знайомий з новим власником і має історію бізнес-відносин, зокрема разом вони були співзасновниками компанії "Нова мова", яка виробляла програми "Післямова" і "Обличчя світу", знімала серіали.
"Олександр давно знає про моє бажання зберегти кіностудію. Вважає, що, з огляду на активний розвиток кіно в Україні, кіностудія може стати перспективним проєктом медійного міста. Він як людина, якій не чужа культура, також вважає важливим підтримати її і цей проєкт ", – зазначив Ткаченко.
Він повідомив, що новий співвласник не планує ніяких кардинальних змін в стратегії розвитку, в тому числі зміну керівництва.
Одеська кіностудія та акції Ткаченка: коротка довідка
- У 2005 році Одеську кіностудію реорганізували з державного підприємства в акціонерне товариство. Відтоді 50% + 1 акція належать державі, а решта – ТОВ "Нова кіностудія", що належить зареєстрованій у Лондоні компанії Cinema Love Ltd.
- Тривалий час головним приватним акціонером кіностудії був Сергій Тарута, але з 2017 року він вийшов із цього бізнесу й основним приватним акціонером став генеральний директор групи компаній "1+1 медіа" Олександр Ткаченко.
- Оскільки Ткаченко 4 червня став міністром культури, то зайшла мова про ймовірний конфлікт інтересів, відтак, він мав продати свої акції в Одеській кіностудії.
Скандал із Одеською кіностудією і Ткаченком
- Напередодні голосування за кандидатуру Ткаченка на пост міністра культури громадська організація із захисту і реалізації прав кінематографістів "Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до спікера Ради Дмитра Разумкова з проханням не допустити його призначення.
- В організації наголосили, що своїми діями Ткаченко "вже фактично привласнив і цинічно знищив Одеську кіностудію художніх фільмів, і тепер здійснює спробу рейдерського захоплення кіностудії "Укркінохроніка".
- Перед цим "Гільдія" зверталася до правоохоронців з проханням покарати винних у захопленні й знищенні "Одеської кіностудії". Лист адресували керівникам СБУ, ГПУ, НАБУ, САП та ДБР.
- Там наголошують, що Ткаченко й ексдиректорка кіностудії Ольга Неверко "сфальсифікували документи і вчинили рейдерське захоплення" Одеської кіностудії, а потім продали її майно третім особам.