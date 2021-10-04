Ткаченко заперечив, що намагався "захопити" Одеську кіностудію для Коломойського

Олександ Ткаченко прокоментував інформацію про те, що разом з олігархом Ігорем Коломойським нібито брав участь у спробі "захопити" контрольний пакет акцій Одеської кіностудії.

Міністр культури та інформаційної політики зазначив, що є співвласником підприємства з 2006 року. За його словами, з цієї причини "захоплювати" кіностудію у нього "не було потреби".

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Попередні домовленості було досягнуто у 2016, а реалізація угоди зі зміною часток була у 2017 році. В 2019 році я передав в управління всі свої корпоративні права, як цього вимагає закон. У 2020 році я продав акції Олександру Морозову,

– сказав глава Мінкульту.

Ткаченко повідомив, що "угода передбачала терміни та умови розрахунку, тому при отриманні доходу – кошти будуть відображені в декларації відповідно до вимог законодавства".

Це не офшор, – Ткаченко

Він також переконує, що це був "не офшор, а легально створена британська компанія під юрисдикцією Англії з відкритим реєстром".

Те, що ви зазначаєте як "отримав у подарунок", насправді є лише видом угоди, до якої жодного стосунку немає Коломойський. Звичайна практика юристів, коли в іноземній компанії без діяльності змінюється акціонер,

– продовжив міністр.

"Відповідний дохід мною було задекларовано та відображено у податковій декларації з подальшою сплатою податку", – додав посадовець.

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