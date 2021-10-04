Ткаченко заперечив, що намагався "захопити" Одеську кіностудію для Коломойського
Джерело:"Детектор медіа"
Олександ Ткаченко прокоментував інформацію про те, що разом з олігархом Ігорем Коломойським нібито брав участь у спробі "захопити" контрольний пакет акцій Одеської кіностудії.
Міністр культури та інформаційної політики зазначив, що є співвласником підприємства з 2006 року. За його словами, з цієї причини "захоплювати" кіностудію у нього "не було потреби".
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Попередні домовленості було досягнуто у 2016, а реалізація угоди зі зміною часток була у 2017 році. В 2019 році я передав в управління всі свої корпоративні права, як цього вимагає закон. У 2020 році я продав акції Олександру Морозову,
– сказав глава Мінкульту.
Ткаченко повідомив, що "угода передбачала терміни та умови розрахунку, тому при отриманні доходу – кошти будуть відображені в декларації відповідно до вимог законодавства".
Це не офшор, – Ткаченко
Він також переконує, що це був "не офшор, а легально створена британська компанія під юрисдикцією Англії з відкритим реєстром".
Те, що ви зазначаєте як "отримав у подарунок", насправді є лише видом угоди, до якої жодного стосунку немає Коломойський. Звичайна практика юристів, коли в іноземній компанії без діяльності змінюється акціонер,
– продовжив міністр.
"Відповідний дохід мною було задекларовано та відображено у податковій декларації з подальшою сплатою податку", – додав посадовець.
Розслідування "Офшор95": що відомо
- Розслідувачі "Слідство.Інфо" 3 жовтня опублікували фільм "Офшор95", де мовиться про бізнес Володимра Зеленського та його оточення.
- У ньому мовиться, що бізнес "Кварталу 95" стоїть на офшорній мережі. Центральною у ній є фірма Maltex Multicapital Corp, зареєстрована на Віргінських островах.
- Завдяки документам вдалося знайти підтвердження причетності власника "Епіцентру" Гереги до бізнесу в окупованому Криму.
- Зясувалося, що менеджери компаній олігарха Коломойського причетні до захоплення контрольного пакету Одеської кіностудії.
- Як ідеться у результатах, одразу після призначення в АП Петра Порошенка Борис Ложкін купив дочці дорогу квартиру в Лондоні.