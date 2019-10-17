23:06
17 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кім і його кінь. Нова опозиціонерка Путіна
      Вєсті Кремля
      22:49, сьогодні
      Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії
      Вєсті.UA
      19:02, сьогодні
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Ткаченко обіцяє побудувати метро на Троєщину до кінця 2020 року

      241 Читать новость на русском
      Олександр Ткаченко
      Олександр Ткаченко / фото з соцмереж

      Нардеп від "Слуги народу" та ексгендиректор 1+1 media Олександр Ткаченко вже розповідає, чого може швидко і безболісно досягти на посаді столичного очільника. Зокрема, він збирається до грудня 2020 року побудувати метро на Троєщину.

      Так на своїй фейсбук-сторінці політик написав, що у будівництві наземного метро є реальне та ефективне рішення. Цікаво, що окрім короткого плану з реалізації свого задуму, Ткаченко також пише, що колишня влада має "піти разом зі своїми невиконаними обіцянками".

      Актуально: Кличко великий спортсмен, однак хр*новий менеджер міста, – Ткаченко

      Увага! Олександр Ткаченко збирається очолити Київську міську державну адміністрацію і вже навіть подав до НАЗК електронну декларацію на цю посаду. Проте крісло очільника КМДА поки належить Віталію Кличку – чинному меру столиці. На початку вересня Кабмін ухвалив рішення про його звільнення, втім, президент Зеленський поки не підписав необхідні документи.
      Водночас, невдовзі можуть відбутися місцеві вибори і крісло мера з-під Кличка теж активно намагатимуться вибити конкуренти. Серед них, ймовірно, теж фігуруватиме Ткаченко.

      Столичні чиновники точно знають, чому щось неможливо. Я знаю як зробити це "неможливе" можливим. Великі проєкти починаються не з загальної підтримки, а з ясної ідеї. У цьому році Київ "святкуватиме" 40 річницю з моменту, коли столична влада "почала будувати" метро на Троєщину. Кличко увійде в історію як єдиний очільник Києва, який не побудував ні одної станції метро за свою каденцію,
      – зазначає у своїй палкій промові Ткаченко.

      Він також обіцяє: "в грудні 2020 року, ми запустимо перший потяг наземного метро на Троєщину. Кияни відчують, що таке робота влади не на словах, а ділі".

      Що в межах будівництва метро на Троєщину слід виконати (за словами Ткаченка):

      • будівництво нових станцій "Либідська" і "Протасів Яр".
      • реконструкцію існуючих станцій: "Троєщина-2", "Лівобережна", "Дарниця", "Лівий берег", "Видубичі" і "Північна".
      • реконструкцію 2-х електродепо (імені Шевченка на Борщагівці та на вулиці Милославській на Троєщині).
      • примикання лівобережної та борщагівської ліній швидкісного трамвая до залізниці.
      • відгалуження на Березняках.
      • понижені залізничні платформи на п’яти станціях.

      Що відомо про Олександра Ткаченка?Це – керівник комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу", а раніше – генеральний директор "1+1". У ЗМІ неодноразово називали його претендентом на посаду міського голови Києва на наступних виборах.

      Що відомо про звільнення Кличка з посади глави КМДА?

      • У липні 2019 року керівник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував звільнити Віталія Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації.
      • Уряд Володимира Гройсмана це питання розглядати відмовився.
      • Новий Кабінет Міністрів схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА 4 вересня і тоді ж скерував відповідний документ до Офісу Президента.
      • 12 вересня Віталій Кличко заявив, що починає консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.
      • Головного, президентського підпису на документі про звільнення Кличка з посади глави КМДА досі немає.

      До теми: Києвом зацікавився давно, – Ткаченко про те, що робитиме на посаді голови КМДА

      blog_ava
      Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи
      сьогодні
      11677
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Слуга народу Новини Києва КМДА Вибори мера Києва Віталій Кличко Метро
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 17 жовтня: НАБУ затримало Гладковського, нові звання в українській армії
      сьогодні , 22:35 Головні новини 17 жовтня: НАБУ затримало Гладковського, нові звання в українській армії
      Олесь Друкач 350
      Протесты в Киеве – подарок для властей Украины
      сьогодні , 22:01 Протесты в Киеве – подарок для властей Украины
      Павло Казарін 905
      Про зарплату прикордонників, корупцію та "стіну" на кордоні з РФ: ексклюзивне інтерв'ю Дейнека
      сьогодні , 21:00 Про зарплату прикордонників, корупцію та "стіну" на кордоні з РФ: ексклюзивне інтерв'ю Дейнека
      Марія Бондар 1101
      Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи
      сьогодні , 20:30 Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи
      Ірина Поліщук 11677
      50 днів в Раді: "слуги народу" починають морально готуватись до перевиборів
      сьогодні , 20:00 50 днів в Раді: "слуги народу" починають морально готуватись до перевиборів
      Антон Голобородько 3101
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук