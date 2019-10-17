Ткаченко обіцяє побудувати метро на Троєщину до кінця 2020 року

Нардеп від "Слуги народу" та ексгендиректор 1+1 media Олександр Ткаченко вже розповідає, чого може швидко і безболісно досягти на посаді столичного очільника. Зокрема, він збирається до грудня 2020 року побудувати метро на Троєщину.

Так на своїй фейсбук-сторінці політик написав, що у будівництві наземного метро є реальне та ефективне рішення. Цікаво, що окрім короткого плану з реалізації свого задуму, Ткаченко також пише, що колишня влада має "піти разом зі своїми невиконаними обіцянками".

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Увага! Олександр Ткаченко збирається очолити Київську міську державну адміністрацію і вже навіть подав до НАЗК електронну декларацію на цю посаду. Проте крісло очільника КМДА поки належить Віталію Кличку – чинному меру столиці. На початку вересня Кабмін ухвалив рішення про його звільнення, втім, президент Зеленський поки не підписав необхідні документи.

Водночас, невдовзі можуть відбутися місцеві вибори і крісло мера з-під Кличка теж активно намагатимуться вибити конкуренти. Серед них, ймовірно, теж фігуруватиме Ткаченко.

Столичні чиновники точно знають, чому щось неможливо. Я знаю як зробити це "неможливе" можливим. Великі проєкти починаються не з загальної підтримки, а з ясної ідеї. У цьому році Київ "святкуватиме" 40 річницю з моменту, коли столична влада "почала будувати" метро на Троєщину. Кличко увійде в історію як єдиний очільник Києва, який не побудував ні одної станції метро за свою каденцію,

– зазначає у своїй палкій промові Ткаченко.

Він також обіцяє: "в грудні 2020 року, ми запустимо перший потяг наземного метро на Троєщину. Кияни відчують, що таке робота влади не на словах, а ділі".

Що в межах будівництва метро на Троєщину слід виконати (за словами Ткаченка):

будівництво нових станцій "Либідська" і "Протасів Яр".

реконструкцію існуючих станцій: "Троєщина-2", "Лівобережна", "Дарниця", "Лівий берег", "Видубичі" і "Північна".

реконструкцію 2-х електродепо (імені Шевченка на Борщагівці та на вулиці Милославській на Троєщині).

примикання лівобережної та борщагівської ліній швидкісного трамвая до залізниці.

відгалуження на Березняках.

понижені залізничні платформи на п’яти станціях.

Що відомо про Олександра Ткаченка?Це – керівник комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу", а раніше – генеральний директор "1+1". У ЗМІ неодноразово називали його претендентом на посаду міського голови Києва на наступних виборах.

Що відомо про звільнення Кличка з посади глави КМДА?

У липні 2019 року керівник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував звільнити Віталія Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації.

Уряд Володимира Гройсмана це питання розглядати відмовився.

Новий Кабінет Міністрів схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА 4 вересня і тоді ж скерував відповідний документ до Офісу Президента.

12 вересня Віталій Кличко заявив, що починає консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.

Головного, президентського підпису на документі про звільнення Кличка з посади глави КМДА досі немає.

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