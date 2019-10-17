Ткаченко обіцяє побудувати метро на Троєщину до кінця 2020 року
Нардеп від "Слуги народу" та ексгендиректор 1+1 media Олександр Ткаченко вже розповідає, чого може швидко і безболісно досягти на посаді столичного очільника. Зокрема, він збирається до грудня 2020 року побудувати метро на Троєщину.
Так на своїй фейсбук-сторінці політик написав, що у будівництві наземного метро є реальне та ефективне рішення. Цікаво, що окрім короткого плану з реалізації свого задуму, Ткаченко також пише, що колишня влада має "піти разом зі своїми невиконаними обіцянками".
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Увага! Олександр Ткаченко збирається очолити Київську міську державну адміністрацію і вже навіть подав до НАЗК електронну декларацію на цю посаду. Проте крісло очільника КМДА поки належить Віталію Кличку – чинному меру столиці. На початку вересня Кабмін ухвалив рішення про його звільнення, втім, президент Зеленський поки не підписав необхідні документи.
Водночас, невдовзі можуть відбутися місцеві вибори і крісло мера з-під Кличка теж активно намагатимуться вибити конкуренти. Серед них, ймовірно, теж фігуруватиме Ткаченко.
Столичні чиновники точно знають, чому щось неможливо. Я знаю як зробити це "неможливе" можливим. Великі проєкти починаються не з загальної підтримки, а з ясної ідеї. У цьому році Київ "святкуватиме" 40 річницю з моменту, коли столична влада "почала будувати" метро на Троєщину. Кличко увійде в історію як єдиний очільник Києва, який не побудував ні одної станції метро за свою каденцію,
– зазначає у своїй палкій промові Ткаченко.
Він також обіцяє: "в грудні 2020 року, ми запустимо перший потяг наземного метро на Троєщину. Кияни відчують, що таке робота влади не на словах, а ділі".
Що в межах будівництва метро на Троєщину слід виконати (за словами Ткаченка):
- будівництво нових станцій "Либідська" і "Протасів Яр".
- реконструкцію існуючих станцій: "Троєщина-2", "Лівобережна", "Дарниця", "Лівий берег", "Видубичі" і "Північна".
- реконструкцію 2-х електродепо (імені Шевченка на Борщагівці та на вулиці Милославській на Троєщині).
- примикання лівобережної та борщагівської ліній швидкісного трамвая до залізниці.
- відгалуження на Березняках.
- понижені залізничні платформи на п’яти станціях.
Що відомо про Олександра Ткаченка?Це – керівник комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу", а раніше – генеральний директор "1+1". У ЗМІ неодноразово називали його претендентом на посаду міського голови Києва на наступних виборах.
Що відомо про звільнення Кличка з посади глави КМДА?
- У липні 2019 року керівник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував звільнити Віталія Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації.
- Уряд Володимира Гройсмана це питання розглядати відмовився.
- Новий Кабінет Міністрів схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА 4 вересня і тоді ж скерував відповідний документ до Офісу Президента.
- 12 вересня Віталій Кличко заявив, що починає консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.
- Головного, президентського підпису на документі про звільнення Кличка з посади глави КМДА досі немає.
До теми: Києвом зацікавився давно, – Ткаченко про те, що робитиме на посаді голови КМДА
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