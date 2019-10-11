Ткаченко розповів, чому хоче стати головою КМДА і що робитиме з Києвом

Нардеп від "Слуги народу" та ексгендиректор 1+1 media Олександр Ткаченко заявив, що хоче очолити Київську міську державну адміністрацію, щоб столиця стала містом, з якого не хотілося б їхати. Одними зі своїх перших кроків та пріоритетів Ткаченко назвав проведення інвентаризації в Києві та встановлення заслону для існування системи тотальної корупції.

"Я хочу, щоб через якийсь проміжок часу – бажано, не дуже тривалий – я міг сказати своїм дітям, що ми в Києві щось зробили. Що він став містом, з якого їм би не хотілося їхати. Це не поза. Швидше, наболіла історія. (…) Києвом я зацікавився невипадково і досить давно. Тому уявлення, бачення того, "куди бігти і що робити", у мене точно є", – розповів Ткаченко в інтерв’ю LB.ua.

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Нардеп також сказав, що ситуація з системою прийняття рішень у Києві, коли є "смотрящі", коли без "обілечування" не можна зайти для прийняття рішень, коли іноземні інвестори скаржаться, що все робиться через одне "вікно", говорить про те, що накопичені проблеми вирішуються, як би це дивно не звучало, досить просто. На думку Ткаченка, потрібно перестати красти і встановити зрозумілі прозорі правила гри.

Пріоритетні завдання Ткаченка

На запитання, які 3 пріоритетні завдання нардеп хотів ви встигнути зробити на посаді голови КМДА у проміжку до виборів міського голови Києва, Ткаченко відповів:

Провести інвентаризацію – зрозуміти, що в місті насправді відбувається. Оцінити масштаб викликів, щонайменше по 5-6 напрямках, які я вважаю пріоритетними. Прийняти рішення в цьому напрямку і поставити заслін для існування системи тотальної корупції.

Щодо створення стратегії на наступних 4 роки, то Ткаченко вважає це неефективним.

"Стратегія, бачення повинні бути більш довгостроковими. В законі ми плануємо перейти до трирічного стратегічного бюджетування. Тому що багато проєктів, які закладаються в місті, не розраховані на 1 рік. Це просто метод латання дірок", – переконаний політик.

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Фінансове забезпечення Києва

Ткаченко переконаний, що питання, пов'язане із забезпеченням Києва можна вирішити трьома способами:

Створення нормальної прозорої системи залучення інвестицій.

"Київ повинен стати своєрідною меккою, магнітом для інвестицій, щоб люди зрозуміли, що місто може давати гарантії. Я маю на увазі інфраструктурні проєкти – сміттєпереробний завод, мости, дороги", – пояснив нардеп.

Повернення до Києва податку на доходи фізичних осіб – щонайменше в тому обсязі, який отримують інші міста. А в ідеалі – більше, тому що місто виконує столичні функції.

– щонайменше в тому обсязі, який отримують інші міста. А в ідеалі – більше, тому що місто виконує столичні функції. Встановити прозорі процедури використання комунальних грошей.

"Так чи інакше, але всі кошториси по проєктах завищуються на 15-20%. Мінімум", – зауважив Ткаченко.

Ткаченко може очолити КМДА: що про це відомо

На сьогодні Ткаченко – голова Комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу". У ЗМІ неодноразово називали його претендентом на посаду міського голови Києва на наступних виборах. Наразі Ткаченко лише подав декларацію в НАЗК, у якій вказав, що претендує на посаду голови КМДА. Згодом сам Ткаченко підтвердив журналістам, що планує стати головою КМДА.

Поки що КМДА очолює міський голова Києва Віталій Кличко. Проте новий закон про столицю, який Рада вже схвалила у першому читанні, розділить посади мера Києва та голови КМДА. Щодо самого Кличка, то за ініціативою голови Офісу Президента Андрія Богдана Кабмін схвалив подання про звільнення мера столиці з посади голови КМДА. Проте своєї згоди ще не надав Президент України Володимир Зеленський.

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