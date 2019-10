Кличко великий спортсмен, однак хр*новий менеджер міста, – Ткаченко

Кандидат на посаду голови КМДА Олександр Ткаченко заявив, що У Києві зараз склалася патова ситуація щодо влади. Оскільки чинний мер Віталій Кличко не користується довірою депутатів – вони не відвідують засідання.

Нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко в інтерв'ю виданню LB.ua зауважив, що "Кличко великий спортсмен, однак поганий менеджер міста".

Друга історія – рухи тіла, які вживає Кличко і останнім часом, і протягом п'яти років, говорять про те, що розуміння того, як керувати містом, у нього немає. Він великий спортсмен, але хріновий менеджер міста,

– сказав Ткаченко.

Щодо запитання чи сам нардеп не боїться очолити місто перед самісіньким зимовим сезоном з усіма потенційними проблемами, як то опалення, нерозчищені дороги та затори, Ткаченко сказав, що готовий до викликів.

"Мені відомі досить прості, швидкі та ефективні рішення. В опалювальному сезоні немає нічого драматичного. Якщо є політична воля і немає бажання красти, в принципі, все вирішується", – зазначив депутат.

Колишній гендиректор 1+1 media Олександр Ткаченко раніше подав декларацію в НАЗК , у якій вказав, що претендує на посаду голови КМДА. Наразі рішення про призначення Ткаченка ще немає.

Що відомо про Олександра Ткаченка?

Він керівник комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу", а раніше – генеральний директор "1+1". У ЗМІ неодноразово називали його претендентом на посаду міського голови Києва на наступних виборах.

Олександр Ткаченко закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики. Він також отримав диплом Harvard Business School за програмою "Business of Entertainment, Media, and Sports". У 2018 завершив навчання у INSEAD Business School в Сінгапурі за програмою "Value Creation for Owners and Directors".

У декларації за 2018 рік Ткаченко зазначив дві квартири в Києві. Одна з них належить його дружині. Також там є інформація про два автомобілі (Land Rover і BMW X5), корпоративні права на "Телерадіокомпанію "Студія 1+1", "Солюшнс", theБабель, "Кінолав", "Книголав", "Квартал ТВ", "1+1 Продакшн" і "А. Т. Трейдинг" (на загальну суму 50,7 мільйона гривень).

Він також вказав, що має готівкою понад 300 тисяч доларів і 6,98 мільйона гривень, а на рахунках в банках – понад 9 тисяч доларів і 200 тисяч гривень.

