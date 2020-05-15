На тлі світової кризи голова СОТ оголосив про дострокову відставку

Генеральний директор СОТ – Світової організації торгівлі – Роберто Азеведо оголосив про відставку. Він покине пост 31 серпня, на рік раніше закінчення належного йому терміну.

Відповідне повідомлення з'явилося 14 травня на офіційному сайті СОТ після закінчення онлайн-наради представників країн організації.

Нагадаємо, ще у березні у СОТ попереджали, що Криза після коронавірусу буде гіршою, ніж у 2008 році

Про дочасну відставку гендиректора СОТ

Азеведо наголосив, що його передчасний відхід від справ дозволить СОТ спокійно знайти йому наступника, не відволікаючись від процесу підготовки до 12-ї конференції СОТ 2021 року.

Це персональне рішення, сімейне рішення. ,Я переконаний, що воно відповідає інтересам СОТ,

– заявив Роберто Азеведо.

62-річний бразилець обіймає посаду гендиректора СОТ з вересня 2013 року і перебуває на ній вже другий чотирирічний термін. Однак чекати його завершення до серпня 2021 Азеведо не захотів.

Тепер нового керівника мають обрати до 1 вересня, а якщо цього не вдасться зробити, то тимчасовим керівником стане один із чотирьох заступників Азеведо.

Азеведо йде у відставку на тлі світової кризи

У західних ЗМІ вже неодноразово писали, що зараз світова економіка перебуває у важкій кризі – усе через пандемію COVID-19 та карантинні обмеження, запроваджені через неї.



– усе через пандемію COVID-19 та карантинні обмеження, запроваджені через неї. Зокрема, у The Wall Street Journal раніше писали, що Світова організація торгівлі стагнує, адже не спроможна була й раніше розв'язати торговельні конфлікти за участю США, Китаю і Євросоюзу, а зараз втратила усі важелі впливу й поготів.



за участю США, Китаю і Євросоюзу, а зараз втратила усі важелі впливу й поготів. Сам Азеведу 14 травня частково визнав це: він заявив, що СОТ "не може залишатися наче завмерлою, коли у всьому світі відбуваються глибокі зміни".



Президент США Дональд Трамп також має претензії до СОТ: мовляв, організація ця є "катастрофою" і до Штатів ставиться несправедливо, тож чому б США узагалі не вийти з неї.

Що таке СОТ і чим вона займається