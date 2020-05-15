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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

На тлі світової кризи голова СОТ оголосив про дострокову відставку

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Голова СОТ Роберто Азеведо йде у відставку достроково
Голова СОТ Азеведо йде у відставку достроково / Колаж 24 каналу

Генеральний директор СОТ – Світової організації торгівлі – Роберто Азеведо оголосив про відставку. Він покине пост 31 серпня, на рік раніше закінчення належного йому терміну.

Відповідне повідомлення з'явилося 14 травня на офіційному сайті СОТ після закінчення онлайн-наради представників країн організації.

Нагадаємо, ще у березні у СОТ попереджали, що Криза після коронавірусу буде гіршою, ніж у 2008 році

Про дочасну відставку гендиректора СОТ

Азеведо наголосив, що його передчасний відхід від справ дозволить СОТ спокійно знайти йому наступника, не відволікаючись від процесу підготовки до 12-ї конференції СОТ 2021 року.

Це персональне рішення, сімейне рішення. ,Я переконаний, що воно відповідає інтересам СОТ,
– заявив Роберто Азеведо.

62-річний бразилець обіймає посаду гендиректора СОТ з вересня 2013 року і перебуває на ній вже другий чотирирічний термін. Однак чекати його завершення до серпня 2021 Азеведо не захотів.

Тепер нового керівника мають обрати до 1 вересня, а якщо цього не вдасться зробити, то тимчасовим керівником стане один із чотирьох заступників Азеведо.

Азеведо йде у відставку на тлі світової кризи

  • У західних ЗМІ вже неодноразово писали, що зараз світова економіка перебуває у важкій кризі – усе через пандемію COVID-19 та карантинні обмеження, запроваджені через неї.
     
  • Зокрема, у The Wall Street Journal раніше писали, що Світова організація торгівлі стагнує, адже не спроможна була й раніше розв'язати торговельні конфлікти за участю США, Китаю і Євросоюзу, а зараз втратила усі важелі впливу й поготів.
     
  • Сам Азеведу 14 травня частково визнав це: він  заявив, що СОТ "не може залишатися наче завмерлою, коли у всьому світі відбуваються глибокі зміни".
     
  • Президент США Дональд Трамп також має претензії до СОТ: мовляв, організація ця є "катастрофою" і до Штатів ставиться несправедливо, тож чому б США узагалі не вийти з неї.

Що таке СОТ і чим вона займається

  • Світова організація торгівлі або СОТ (в оригіналі: World Trade Organization, WTO) – міжнародна організація, яка діє з 1995 року.
  • Головна її мета – лібералізація міжнародної торгівлі та регулювання торгово-політичних відносин країн-членів.
  • За роки існування роль СОТ зросла: зараз фактично кожна країна повинна бути членом організації, якщо хоче бути частиною світового господарства.
  • Україна приєдналась до СОТ у 2008 році після 14 років переговорів та понад 50 адаптованих до вимог СОТ законів. Процес був таким тривалим, адже лише до 2007 року Україна отримала статус країни з ринковою економікою.
Автор: Олесь Друкач
Теги: Світова криза 2020 Торгівля СОТ
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