ТНМК презентував кліп на саундтрек фільму "Бобот та енергія Всесвіту"

Гурт ТНМК (Танок на майдані Конґо) презентує новий музичний кліп на пісню "Друга новина". Вона стала саундтреком до українського пригодницького фільму Максима Ксенда "Бобот і енергія Всесвіту".

Про це ТНМК повідомляє на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Читайте також: Після боротьби з раком співак "Діля" вперше став батьком

Лідер гурту Олег "Фагот" Михайлюта зазначив, що колись "наш кліп став ідеєю до створення фільму".

"А сьогодні герої фільму та актори зіграли у нашому кліпі", – додав артист.

Спеціально для зйомок кліпу ми повністю відтворили локацію з фільму, тож музиканти та актори наче знову повернулися у час зйомок фільму. Пісня “Друга новина”, написана Олегом Михайлютою, який став і нашим саундпродюсером – це тільки одна з пісень, яка прозвучить у фільмі. Вся музика, яку ви почуєте, створена українськими музикантами,

– розповів генеральний продюсер Олексій Москаленко.

"Друга новина" – назва композиції, яка стала саундтреком до українського фантастичного фільму "Бобот та енергія Всесвіту".

Зауважимо, що фільм створений за підтримки Держкіно і вийшов на екрани 30-го серпня.

У ньому розповідається про те, що внаслідок потужного вибуху на Сонці по всій Землі може зникнути електроенергія.

"Електромагнітне поле Землі – це щит, збудований людьми, що формується спеціальними енергетичними Станціями, одна з яких була відключена Сміттярами – невідомими істотами. 12-річний Вадик потрапляє в коловорот подій і на його плечі лягає місія з порятунку світу. Йому на допомогу приходить Бобот – трансформаторна будка, носій Енергії Всесвіту. Разом вони намагаються запобігти катастрофі", – йдеться у синопсисі стрічки.

ТНМК – Друга новина: дивитися відео