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ТНМК презентував кліп на саундтрек фільму "Бобот та енергія Всесвіту"

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"Бобот та енергія Всесвіту"
"Бобот та енергія Всесвіту" / Скріншот

Гурт ТНМК (Танок на майдані Конґо) презентує новий музичний кліп на пісню "Друга новина". Вона стала саундтреком до українського пригодницького фільму Максима Ксенда "Бобот і енергія Всесвіту".

Про це ТНМК повідомляє на своїй офіційній сторінці в Facebook.

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Лідер гурту Олег "Фагот" Михайлюта зазначив, що колись "наш кліп став ідеєю до створення фільму".

"А сьогодні герої фільму та актори зіграли у нашому кліпі", – додав артист.

Спеціально для зйомок кліпу ми повністю відтворили локацію з фільму, тож музиканти та актори наче знову повернулися у час зйомок фільму. Пісня “Друга новина”, написана Олегом Михайлютою, який став і нашим саундпродюсером – це тільки одна з пісень, яка прозвучить у фільмі. Вся музика, яку ви почуєте, створена українськими музикантами,
– розповів генеральний продюсер Олексій Москаленко.

"Друга новина" – назва композиції, яка стала саундтреком до українського фантастичного фільму "Бобот та енергія Всесвіту".

Зауважимо, що фільм створений за підтримки Держкіно і вийшов на екрани 30-го серпня.

У ньому розповідається про те, що внаслідок потужного вибуху на Сонці по всій Землі може зникнути електроенергія.

"Електромагнітне поле Землі – це щит, збудований людьми, що формується спеціальними енергетичними Станціями, одна з яких була відключена Сміттярами – невідомими істотами. 12-річний Вадик потрапляє в коловорот подій і на його плечі лягає місія з порятунку світу. Йому на допомогу приходить Бобот – трансформаторна будка, носій Енергії Всесвіту. Разом вони намагаються запобігти катастрофі", – йдеться у синопсисі стрічки.

ТНМК – Друга новина: дивитися відео

 

Теги: Новини України Кіно LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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