То холод, то спека: як не переплачувати за централізоване опалення

При морозах в квартирі – холодно, а при плюсовій температурі – доводиться відкривати вікна аби не задихнутися. А потім платити втридорога за тепло. Така ситуація знайома більшості підключеним до централізованого опалення.

Проте чимало людей вирішили цю проблему і платять лише за спожиті кіловати, ще й можуть регулювати температуру.

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Із запізненням, зате на всю потужність. Від початку опалювального сезону температуру в квартирі багато людей регулюють, просто відкриваючи вікна. Кажуть – дуже спекотно. Щоправда, доведеться їм платити не лише за тепло в квартирі, а і за те, що вийшло у вікно. А це – доволі кругленька сума.

Усім, у кого централізоване опалення, доводиться платити за зайві кіловати. У Київтеплоенерго пояснюють: регулювати подачу тепла відповідно до температури за вікном за власним бажанням не можуть. А люди палять завжди однаково і в морози, і при плюсовій температурі.

Для цього потрібне колективне звернення мешканців, що формується на загальних зборах. В свою чергу, балансоутримувач будинку звертається в КП "Київтеплоенерго". Якщо на завтра чи на післязавтра мешканці приймуть зворотнє рішення, вони знову повинні будуть пройти цей процес, щоб підвищити температуру,

– зазначила менеджер зв'язків з громадськістю КП "Київтеплоенерго" Олена Бужинська.

Є ще один спосіб – встановити терморегулятори на батареях. І якщо зменшити температуру у такий спосіб легко, то зробити її вищою аніж у центральній котельні – не вдасться.



Індивідуальний тепловий пункт в одному з будинків Києва

До прикладу, жителі цього будинку самі собі кочегари. Мешканці кількох під'їздів об'єднались і встановили індивідуальний тепловий пункт. За його допомогою подача теплоносія збільшується або зменшується відповідно до замірів температури навколишнього середовища. В результаті платять лише за спожиті кіловати.

Економія 60 %, тобто ми з загальної вартості платимо тільки 40 %,

– прокоментувала голова житлово-будівельного кооперативу Лариса Лір.

Для більшої економії планують оббити будинок пінопластом. Експерти кажуть, що з утеплення потрібно й починати: тоді і тепло буде, і переплати вдасться уникнути.

Не утеплені зовнішні стіни, не поміняні вікна, двері, горища, підвали. То ви, в принципі, вдвічі переплачуєте за опалення. Будинки, в яких провели комплексну модернізацію, побачили, як скоротились їхні рахунки на опалення,

– наголосила експертка Марія Яковлева.

А ще варто не економити на котлах і трубах. Тим більше, що держава готова більшу частину витрат брати на себе. В одному з київських будинків, наприклад, система обігріву обійшлася у 300 тисяч гривень. Мешканці заплатили лише 30%. Окрім того, в Україні діє програма "Теплі кредити". Банки, які беруть у ній участь, дають позики людям на купівлю енергозберігаючих матеріалів. При цьому держава компенсує 20 – 35 % вартості.

"Держава має від таких заходів, якщо вони масові, а вони більш-менш масові, зменшення витрат газу. А зменшення витрат газу – це питання національної безпеки", – підкреслив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

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Відтак, модернізація системи опалення і утеплення будинків не лише зменшує витрати кожного, а й допомагає державі стати енергетично незалежною від імпортного палива.