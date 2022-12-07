Про це для 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин. Він зазначив, що сьогодні в портах Балтійського моря російську нафту продають по 53 долари за барель.

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"Тобто максимальна ціна у 60 доларів – зависока, будьмо відвертими. У період обговорення й становлення ціни Польща та країни Балтії чітко порушували питання щодо чутливості становлення ціни на рівні 39 доларів. Тоді це б дійсно був серйозний удар по економіці Росії", – розповів Пендзин.

Скільки заробляє Росія

За словами експерта, окупанти щороку видобувають 500 мільйонів тонн, а з них експортують 240 – 250 мільйонів. Пендзин зазначив, що це 30 – 35% надходжень загалом до російського бюджету.

"Тобто це надзвичайно суттєве для Росії джерело доходів. Треба розуміти, що з 5 грудня встановили максимальну ціну, але паралельно діє ембарго на закупівлю нафти для Європи. Власне, ця максимальна ціна, про яку ми говоримо, це для третіх країн", – пояснив економіст.

На що не розповсюджується обмеження

Пендзин розповів, що хоч країни відмовляються від торгівлі з Росією, але є південно-східна Азія та Індія, які, після питання про обмеження цін, активно працювали з Росією по закупівлі нафти. За інформацією економіста, товарообіг Індії з Росією за останніх пів року зріс у 7 разів.

На індійських нафтопереробних заводах виготовляли російську нафту, яка потім їхала в Європу. Що зміниться зараз? Навіть 60 доларів за барель є першим кроком, який треба вітати. Це перша спроба знайти компроміс і встановити максимальну ціну, – сказав Пендзин.

Він розповів, що 70% нафти Росія продає танкерним шляхом, решту – нафтопроводом. Обмеження цін не розповсюджується на нафтопроводи. Тобто, як пояснив економіст, Угорщина виторгувала собі право купувати нафту за ціною, яку сама встановить.

Проте 70% – це танкери. На сьогодні, щоб вони вийшли з порту треба, щоб страхова компанія підтвердила страхування корабля та вантажу. Абсолютна більшість страхових компаній зареєстрована в європейських юрисдикціях. Чому встановлення цих максимальних цін є надзвичайно важливим з точки зору обмеження можливості покупки нафти третіми країнами, –- ДАТИ ЦИТАТОЮ ЕКСПЕРТА.

Що зробила Туреччина

Пендзин зазначив – якщо ціна вища за 60 доларів, то європейські компанії, які зареєстровані в юрисдикціях G7, відмовляються від страхування. Експерт сказав, що наразі біля Босфору й Дарданелли, з боку Чорного моря, вишикувалася черга танкерів, які чекають письмового підтвердження від страхових компаній.

"Туреччина зробила дуже цікаво – зобов'язали всі танкери, які виходять через Босфор надати письмове підтвердження від страхування на предмет страхування вантажу й можливого відновлення у випадку будь-яких надзвичайних ситуацій. Тобто повний перелік страхових послуг. Оминути обмеження буде набагато складніше", – сказав експерт.

Крім цього, як наголосив економіст, механізм встановлення максимальної ціни можливий до перегляду відповідно до ринкових умов раз на 2 місяці. Можливо й частіше, якщо буде потреба.

Як реагують росіяни

Окупанти заявили, що категорично відмовляються продавати нафту за ціною, яка встановлена нібито невідомо ким. Пендзин вважає, що росіяни люблять стріляти собі в ногу.

За даними агентства Bloomberg, росіяни розглядають можливість відповісти "дном на стелю". Тобто встановлення мінімальної ціни на свою нафту.

"Якщо з ринку хтось йде, то заходять конкуренти. У Росії є своя звичка стріляти собі в ногу. Контрдії призведуть до того, що прийде інший постачальник. У росіян зменшуються загальний обсяг продажу нафти, якщо навіть порівняти 2021 роком", – сказав економіст.