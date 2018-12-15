Точка G – міф чи реальність: пояснення гінеколога

Дослідження австралійських медиків з лікарні Остіна в Мельбурні поставило під сумнів існування таємничої точки G.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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Автори дослідження підкреслюють, що не змогли знайти в так званій "зоні задоволення" нічого схожого на те, що в 1950 роках німецький гінеколог Ернст Грефенберг назвав точкою G. Він запевняв, що це невелика частина передньої стінки піхви, яка розташована на глибині 2,5-7,6 сантиметра за лобковою кісткою і уретрою. Та, схоже, це тільки міф.

Австралійський науковець Натан Хоаг вважає, що насправді жінки відчувають задоволення від стимуляції міфічної точки G винятково через близькість до клітора. Оскільки вивчення питання йде не так давно, є ймовірність, що точка G у жінок є не завжди.

Акушер-гінеколог Уляна Кравець “Втім, це не означає, що не потрібно намагатися її відшукати — вчені відзначають, що в будь-якому випадку стимуляція передньої стінки піхви може привести до шуканого оргазму.Думки вчених дуже відрізняються, але дані, які підтверджують або спростовують існування точки G, часто непослідовні та перебільшені. Кожна жінка має індивідуальні особливості. Хтось отримує достатньо стимуляції клітора під час проникаючого сексу, для інших – це трохи складніше і потребує додаткової стимуляції. Але жінки повинні знати, що якщо вони не відчувають оргазм від вагінального проникнення, то це цілком нормально”.

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