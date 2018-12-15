Точка G – міф чи реальність: пояснення гінеколога
Дослідження австралійських медиків з лікарні Остіна в Мельбурні поставило під сумнів існування таємничої точки G.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.
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Автори дослідження підкреслюють, що не змогли знайти в так званій "зоні задоволення" нічого схожого на те, що в 1950 роках німецький гінеколог Ернст Грефенберг назвав точкою G. Він запевняв, що це невелика частина передньої стінки піхви, яка розташована на глибині 2,5-7,6 сантиметра за лобковою кісткою і уретрою. Та, схоже, це тільки міф.
Австралійський науковець Натан Хоаг вважає, що насправді жінки відчувають задоволення від стимуляції міфічної точки G винятково через близькість до клітора. Оскільки вивчення питання йде не так давно, є ймовірність, що точка G у жінок є не завжди.
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