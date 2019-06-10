16:10
10 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      19:07, 8 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка
      Вєсті.UA
      18:23, 8 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ

      Точка неповернення буде за 10 років, екологію не можна використовувати як інструмент, – експерт

      176 Читать новость на русском
      Екологічна катастрофа може настати в 2030 році
      Екологічна катастрофа може настати в 2030 році

      Питання збереження навколишнього середовища в світі стоїть гостро. При цьому, в Україні питання екології використовується політиками для досягнення своїх цілей. Про це повідомила президент професійної асоціації екологів Людмила Циганок.

      За словами Циганок, американська академія наук оприлюднила нові дані, згідно з якими точка неповернення людством в питанні збереження навколишнього середовища може бути досягнута вже до 2030 року.

      При цьому, за словами, Людмили Циганок, не дивлячись на логічне рішення – об'єднатися навколо реальних екологічних проблем – в світі і в Україні екологію використовують в маніпулятивних цілях.

      "Зараз, як на рівні світу, так і в нашій державі ми спостерігаємо, що до екології ставляться з одного боку з надзвичайною увагою, а з іншого боку екологія стає інструментом якихось маніпуляцій... Традиційно є речі, які чіпляють всіх: це тарифи, це здоров'я. А здоров'я має безпосереднє відношення до екології. І тому, на жаль, у дуже багатьох засобів масової інформації і в соцмережах провокуються якісь маніпулятивні, спекулятивні речі та на цьому заробляються різноманітного роду бали", – заявила Циганок.

      Крім того, за словами Циганок, важливо не допустити, щоб питання екології вносило деструктивну роль – наприклад, коли екологія використовується як інструмент боротьби проти підприємств, це загрожує інвестиціям і не має нічого спільного з вирішенням реальних екологічних проблем, перенесення уваги з них на вигадані.

      "Якщо ми всі хочемо чистого навколишнього середовища і майбутнього для нас і наших дітей, якщо ми хочемо, щоб в Україні приходили інвестиції, то ми всі разом повинні подбати про те, щоб Україна виконала свої зобов'язання, і екологія не стала інструментом боротьби проти підприємств", – заявила Циганок.

      blog_ava
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      сьогодні
      27927
      Теги: Новини України Екологія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зняли санкції, закрили карні справи: чому соратнику Януковича уникнув покарання
      сьогодні , 16:00 Зняли санкції, закрили карні справи: чому соратнику Януковича уникнув покарання
      Сергій Лещенко 78
      Такий необхідний білок: які продукти підвищують гемоглобін
      сьогодні , 15:30 Такий необхідний білок: які продукти підвищують гемоглобін
      Юлія Девда 557
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      9 червня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      4896
      Чому загинули бійці "Азову" під Новолуганським: дві версії розслідування
      сьогодні , 15:00 Чому загинули бійці "Азову" під Новолуганським: дві версії розслідування
      Юрій Бутусов 3091
      Атака на медреформу: нардепи намагаються підірвати виплати лікарям
      сьогодні , 13:16 Атака на медреформу: нардепи намагаються підірвати виплати лікарям
      Віталій Шабунін 776
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук