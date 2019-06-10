Точка неповернення буде за 10 років, екологію не можна використовувати як інструмент, – експерт

Питання збереження навколишнього середовища в світі стоїть гостро. При цьому, в Україні питання екології використовується політиками для досягнення своїх цілей. Про це повідомила президент професійної асоціації екологів Людмила Циганок.

За словами Циганок, американська академія наук оприлюднила нові дані, згідно з якими точка неповернення людством в питанні збереження навколишнього середовища може бути досягнута вже до 2030 року.

При цьому, за словами, Людмили Циганок, не дивлячись на логічне рішення – об'єднатися навколо реальних екологічних проблем – в світі і в Україні екологію використовують в маніпулятивних цілях.

"Зараз, як на рівні світу, так і в нашій державі ми спостерігаємо, що до екології ставляться з одного боку з надзвичайною увагою, а з іншого боку екологія стає інструментом якихось маніпуляцій... Традиційно є речі, які чіпляють всіх: це тарифи, це здоров'я. А здоров'я має безпосереднє відношення до екології. І тому, на жаль, у дуже багатьох засобів масової інформації і в соцмережах провокуються якісь маніпулятивні, спекулятивні речі та на цьому заробляються різноманітного роду бали", – заявила Циганок.

Крім того, за словами Циганок, важливо не допустити, щоб питання екології вносило деструктивну роль – наприклад, коли екологія використовується як інструмент боротьби проти підприємств, це загрожує інвестиціям і не має нічого спільного з вирішенням реальних екологічних проблем, перенесення уваги з них на вигадані.

"Якщо ми всі хочемо чистого навколишнього середовища і майбутнього для нас і наших дітей, якщо ми хочемо, щоб в Україні приходили інвестиції, то ми всі разом повинні подбати про те, щоб Україна виконала свої зобов'язання, і екологія не стала інструментом боротьби проти підприємств", – заявила Циганок.