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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Точки G не існує: дослідження вчених

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Точки G не існує: вчені
Точки G не існує: вчені / Unsplash

Австралійські медики з лікарні Остіна в Мельбурні провели дослідження, яке поставило під сумнів існування точки G.

Під час дослідження, в якому взяли участь 13 жінок у віці від 32 до 97 років, секс-експерти і гінекологи намагалися виявити точку G. Проте, виявилося, що ніяких анатомічних доказів її існування немає, пише Maxim.

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Зокрема, автори дослідження повідомили, що не змогли виявити в передбачуваній "зоні задоволення" нічого схожого на те, що в 1950-х роках німецький гінеколог Ернст Грефенберг назвав точкою G. Він стверджував, що це невелика частина передньої стінки піхви, яка розташована на глибині 2,5-7,6 сантиметра, за лобковою кісткою і уретрою.

Провідний дослідник, доктор Натан Хоаг припустив, що жінки відчувають задоволення від стимуляції міфічної точки G виключно через безпосередню близькість до клітора. За словами дослідника, задоволення від стимуляції цієї зони – всього лише один з видів кліторального оргазму.

Теги: Здорове життя LifeStyle Секс
Джерело: 24 Канал
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