Точної кількості хворих не знає ніхто, – заступник Кличка про коронавірус у лаврі

Станом на 17 квітня у Києво-Печерській лаврі виявили понад 100 хворих на коронавірус. Однак ця цифра може бути ще більшою, адже Московський патріархат не хоче йти на контакт з міською владою Києва.

Заступник міського голови, секретар Київради Володимир Прокопів в ефірі 24 каналу зазначив, що лавра – це яскравий приклад того, що буде, коли люди не слухатимуть того, що кажуть офіційні канали, МОЗ та Київська міська влада.

До слова У Києво-Печерській лаврі виявили нових 7 випадків захворювання на COVID-19

"Точної кількості хворих у Києво-Печерській лаврі не скаже ніхто… Керівництво лаври вважало, шо це все вигадки і всесвітня змова фармацевтичних компаній, і думали, що вони вилікують від коронавірусу людей якимись іншими способами, ніж це робить сучасна медицина, наприклад молитвою", – пояснив Прокопів.

Я також віруюча людина, але потрібно розуміти, що на Бога сподіватись треба, але й самим дотримуватись карантину. Лавра – це приклад того, що буває, коли до карантину ставитись зневажливо і не виконувати тих настанов, які надає міська влада. Там величезна кількість хворих, найбільша в Києві,

– зазначив він.

Також додав, що співпраця влади Києва і Московського патріархату бажає бути кращою. Адже як тільки ситуація доходить до крайнощів і з'являються важкі випадки, то тільки тоді МП дає інформацію про кількість людей в лаврі, контакти осіб, з якими спілкувались хворі.

"Якби вони зі самого початку співпрацювали з нами, то там би були одиничні випадки, а не сотні. Я думаю, що це ще не кінець, бо поки Київ місяць сидів на карантині, то там говорили, що це вигадка і карантину можна не дотримуватись", – пригадав заступник міського голови.

Що відомо про коронавірус у Києво-Печерській лаврі

Після введення карантину в Україні настоятель лаври митрополит Павло переконував, що боятися треба гріха, а не коронавірусу, і закликав ходити до церкви та причащатися.

6 квітня стало відомо про перші випадки зараження коронавірусом у лаврі. Тоді ж повідомили про підозру на COVID-19 у намісника Павла.

13 квітня лавру закрили на карантин, а 14 квітня підтвердили, що там вже майже сотня інфікованих.

Від наслідків COVID-19 померли вже щонайменше двоє ченців, а настоятеля лаври Павла госпіталізували через погіршення самопочуття.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу