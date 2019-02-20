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      Тоді я розумів, що це дорога в один кінець, – учасник Майдану згадав страшні події

      82 Читать новость на русском

      Про моторошні події на Майдані та незмінну українську владу – у прямому ефірі 24 каналу розповіли волонтер, батько Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка – Володимир Голоднюк та народний депутат, учасник Майдану Володимир Парасюк.

      Чи змінилися політики, які були на Майдані?

      Парасюк пояснив різницю між собою та Порошенком з Тимошенком. "До подій на Майдані я ніколи не був в політиці. Я просто був людиною, яка хотіла змін в країні. Тоді я розумів, що це дорога в один кінець – ми їдемо в Київ і маємо повернутися з перемогою".

      – Якби ці люди такі змінилися, то і наша країна змінилася б. Політичний клас лише створив можливість новим людям потрапити у Верховну Раду та органи виконавчої влади. Тому політики запустили якийсь процес, але зараз варто не дати йому зупинитися, щоб влада не взяла реванш. Майдан дуже вдарив по владній системі, тепер питання в тому, чи вони її залатають чи все ж ця система розвалиться.

      Порада для молоді, які будують нашу країну

      Хочу звернутися до українців – я вас прошу, не продайтеся і не здайте Україну цього разу. Якщо ми продамо себе на виборах або не зробимо цей вибір, то тоді жертви Майдану і війни на Донбасі були марними. Нехай молодь будує країну такою, якою хоче її бачити,
      – сказав батько Героя Небесної Сотні Володимир Голоднюк.

      Чинна влада тримає людей системи Януковича

      – Люди, які прийшли після Майдану і назвали себе владою зі зневагою відносяться до трагічних подій. Вони не виконують ті вимоги, які поставив перед ними Майдан і не розуміють, яку жертву понесла країна.

      Ми не такі, які були до Майдану, ми змінилися. І ряд продажних та корумпованих чиновників чи політиків не зможуть змінити хід історії, який давно запущений. Аваков, Порошенко, Луценко тримають людей "старої" системи, бо якщо завтра будуть ще протести, то вони будуть служити їм,
      – зазначив Парасюк.

      – В той момент ніхто й не служив Януковичу, всі робили це за гроші. Питання в тому, хто придумав цю систему. Люди відповідь на це питання мають, але Генпрокуратура та органи виконавчої влади просто закривають на це очі. Велика кількість тих людей, які служили Януковичу, зараз служать їм, вони їм вигідні.

      – Юрій Луценко може хоч щодня розказувати про екс-президента чи Захарченка, але це не принесе спокою в наших серцях. Ми потребуємо справедливості щодо тих людей, які організували систему, після якої люди повинні були вийти на Майдан.

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Євромайдан Небесна Сотня Жертви Володимир Парасюк Юрій Луценко Новини політики
      Джерело: 24 канал
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