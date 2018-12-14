Тодуров боїться втратити своє феодальне князівство, – Супрун про сутички в Інституті серця

У п'ятницю, 14 грудня, відбулися сутички між працівниками Інституту серця у Києві та членами радикального угруповання С14 через тренінг з "протидії активістам". На думку виконувачки обв'язків міністреки охорони здоров'я Уляни Супрун, це пов'язано із виборами головного лікаря, які відбудуться 18 грудня.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Навчання відбувались на прикладі переховування у дитячому відділенні організатора "тітушок" Юрія Крисіна. Тоді активістам вдалося потрапити до нього в палату.

"На тренінгу обговорювали записи з камер спостереження, мабуть, щоб врахувати "помилки" персоналу. Нам передали фото частини слайдів презентації і зміст "симуляції2, до якої запросили медпрацівників. Лікарям і медсестрам роздали ролі — від одних вимагали симулювати втрату свідомості, а іншим наказали спровокувати конфлікт, щоб можна було зафіксувати на відео для маніпуляції, щоби виглядати не агресором, а жертвою. До чого такі тренування? Для того, щоби навчитись вовку вдягати овечу шкуру, тому що в суспільстві з‘явився потужний запит на порядних людей, а брехунам, маніпуляторам і агресорам українці вже не вірять?", – обурилась Супрун.

В.о. міністерки переконана, що так званий треніг пов'язаний із виборами головного лікаря Інстутиту серця, які відбудуться 18 грудня. Вона пояснила, що. за чинним законодавством, у колективі, де працюють близько 800 людей, право голосу матимуть близько 25-ти.

Тодуров, очевидно, дуже боїться втратити своє феодальне князівство, якщо вирішив готувати лікарів бути його акторами,

– сказала чиновниця.

Коли до інституту приїхали праворадикали, то почали знімати захід на відео. Зокрема, 16-річну дівчину, за словами Супрун, оточили 5 чоловіків і не випускали навіть коли прибула поліція. Вимога була одна — видалити відео.

Патрульну поліцію викликали о 16:19 її друзі, які були поруч. Не Тодуров. Тодуров фактично сам тримав у заручниках не лише активістів, а й весь медичний персонал, який не випускали з приміщення, як рабів. Після сьогоднішніх подій всі працівники інституту деморалізовані, бо їх використовують як худобу. Так само Тодуров використовує і пацієнтів, ставить під загрозу їхнє життя і прикривається цим, хоча власноруч блокує нормальну роботу інституту,

– підсумувала Супрун.

14 грудня близько 23-ї у С14 повідомили, що всіх затриманих членів їхнього угруповання відпустили з відділку поліції.