01:54
15 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Баклани зруйнували стадіон. Забаганки Рогозіна
      Вєсті Кремля
      23:01, 14 грудня
      Вєсті.UA: Справжня сутність Рибалки. Фігове правосуддя
      Вєсті.UA
      22:19, 14 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Тодуров боїться втратити своє феодальне князівство, – Супрун про сутички в Інституті серця

      782 Читать новость на русском
      Затриманих під час сутичок праворадикалів доставили у відділення поліції
      Затриманих під час сутичок праворадикалів доставили у відділення поліції / Соцмережі

      У п'ятницю, 14 грудня, відбулися сутички між працівниками Інституту серця у Києві та членами радикального угруповання С14 через тренінг з "протидії активістам". На думку виконувачки обв'язків міністреки охорони здоров'я Уляни Супрун, це пов'язано із виборами головного лікаря, які відбудуться 18 грудня.

      Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. 

      Читайте також:  Вибух у багатоповерхівці Фастова: у "Київоблгазі" зробили важливу заяву

      Навчання відбувались на прикладі переховування у дитячому відділенні організатора "тітушок" Юрія Крисіна. Тоді активістам вдалося потрапити до нього в палату.

      "На тренінгу обговорювали записи з камер спостереження, мабуть, щоб врахувати "помилки" персоналу. Нам передали фото частини слайдів презентації і зміст "симуляції2, до якої запросили медпрацівників. Лікарям і медсестрам роздали ролі — від одних вимагали симулювати втрату свідомості, а іншим наказали спровокувати конфлікт, щоб можна було зафіксувати на відео для маніпуляції, щоби виглядати не агресором, а жертвою. До чого такі тренування? Для того, щоби навчитись вовку вдягати овечу шкуру, тому що в суспільстві з‘явився потужний запит на порядних людей, а брехунам, маніпуляторам і агресорам українці вже не вірять?", – обурилась Супрун. 

      В.о. міністерки переконана, що так званий треніг пов'язаний із виборами головного лікаря Інстутиту серця, які відбудуться 18 грудня. Вона пояснила, що. за чинним законодавством, у колективі, де працюють близько 800 людей, право голосу матимуть близько 25-ти.

      Тодуров, очевидно, дуже боїться втратити своє феодальне князівство, якщо вирішив готувати лікарів бути його акторами,
      – сказала чиновниця. 

      Коли до інституту приїхали праворадикали, то почали знімати захід на відео. Зокрема, 16-річну дівчину, за словами Супрун, оточили 5 чоловіків і не випускали навіть коли прибула поліція. Вимога була одна — видалити відео.

      Патрульну поліцію викликали о 16:19 її друзі, які були поруч. Не Тодуров. Тодуров фактично сам тримав у заручниках не лише активістів, а й весь медичний персонал, який не випускали з приміщення, як рабів. Після сьогоднішніх подій всі працівники інституту деморалізовані, бо їх використовують як худобу. Так само Тодуров використовує і пацієнтів, ставить під загрозу їхнє життя і прикривається цим, хоча власноруч блокує нормальну роботу інституту,
      – підсумувала Супрун. 

      14 грудня близько 23-ї у С14 повідомили, що всіх затриманих членів їхнього угруповання відпустили з відділку поліції. 

       

      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Здоров'я Сутички Уляна Супрун
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Проблемы Великобритании: почему Тереза Мэй не спасёт свою страну
      14 грудня , 22:30 Проблемы Великобритании: почему Тереза Мэй не спасёт свою страну
      Іван Яковина 412
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Головні новини 14 грудня: вибух у Фастові, Косово створює армію та молебень в снігу від УПЦ МП
      14 грудня , 22:22 Головні новини 14 грудня: вибух у Фастові, Косово створює армію та молебень в снігу від УПЦ МП
      2316
      Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?
      14 грудня , 22:00 Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?
      Олексій Чибісов 659
      Український порно рейтинг-2018: яку і чому "полуничку" дивилися
      14 грудня , 21:48 Український порно рейтинг-2018: яку і чому "полуничку" дивилися
      Яніна Ткачук 2532
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      План влади по дискредитації акцій протесту вдався, – експерт
      9 березня , 20:05
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Головні новини футболу 25 жовтня: Динамо та Ворскла здобули виїзні перемоги в Лізі Європи, суворі штрафи в УПЛ
       26 жовтня , 07:00
      Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна втратила одну позицію в рейтингу – чому це сталося і що далі
       26 жовтня , 11:02
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук