Токсикоз під час вагітності: що робити

Щоб полегшити хворобливий стан, спровокований дією на організм токсинів, потрібно дотримуватись простих правил.

Якщо у вас токсикоз, медики рекомендують вживати кислі фрукти, які допоможуть знизити нудоту, передає Zdorovia.

Вранці можна з'їсти печиво з лимоном та солодким чаєм. Це допоможе підвищити рівень глюкози, який впав за ніч.

Читайте також: Чому під час вагітності відбувається зміна настрою

Також варто відмовитись від напоїв з барвниками. Надавайте перевагу чаю з м'ятою або імбиром, натуральним сокам або соковитим фруктам (кавуни, дині, виноград). Рідину варто вживати часто, але невеликими порціями.

Замість смаженої і гострої їжі готуйте страви на пару, споживайте молочні продукти та страви з овочів.

Не лягайте в ліжко після їжі. Також рекомендують додати до раціону банани, сухофрукти, сухарики та те, що можна довго жувати – часте жування допомагає справлятися з нудотою.

При рясному слиновиділенні полощіть рот настоянками ромашки, м'яти або шавлії.

До слова, тест на вагітність може не завжди показує правильні результати відразу, тому важливо, щоб отримані результати були пов'язані й з іншими ознаками вагітності.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.