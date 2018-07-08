15:20
8 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 14°C
  • понеділок
    25°C 19°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Том Харді втретє стане батьком, – ЗМІ

142 Читать новость на русском
Том Харді втретє стане батьком, – ЗМІ
Том Харді втретє стане батьком, – ЗМІ / www.gettyimages.in

Голлівудський красень та відомий актор Том Харді разом з дружиною Шарлоттою Райлі 4 липня завітав на прем'єру фільму "Плаваючи з чоловіками" ("Swimming with Men") в Лондоні. Журналісти помітили в актриси Райлі прихований живіт під сукнею, але сама пара нічого поки не коментує.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Показ фільму відбувся в кінотеатрі Curzon Mayfair Cinema, де розкішна Шарлотта у білій сукні з Томом Харді пройшлась червоною доріжкою заходу. Як відомо, кіноактриса стала однією з головних героїнь нової стрічки.

Читайте також: Том Харді змінився до невпізнання через роль у новому фільмі: фотофакт

Увагу привернуло не лише щасливе подружжя, яке не відходило одне від одного ні на крок, а і її форми, які вона приховувала під сукнею. Але інсайдери вже встигли підтвердити здогадки ЗМІ, – Райлі справді вагітна.


Том Харді і Шарлотта Райлі в Лондоні

Так це чи ні, – дізнаємось згодом. Варто нагадати, що у 40-річного Тома Харді вже є один син Луї від колишньої подруги Рейчел Спід. Щодо 36-річної Шарлотти Райлі, то пара познайомилась в 2009 році на зйомках фільму "Грозовий перевал" і вже в 2014 році пара одружилась. Через рік в подружжя народився син.


Том Харді з Шарлоттою Райлі і сином на прогулянці

Теги: Діти LifeStyle Зіркові мами Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Один за всіх, і всі за одного": чому в нинішні часи варто триматися разом
сьогодні, 15:00 "Один за всіх, і всі за одного": чому в нинішні часи варто триматися разом
Єгор Соболєв 49
Помер Левко Лук'яненко: чому цього діяча називають батьком Незалежності України
сьогодні, 13:19 Помер Левко Лук'яненко: чому цього діяча називають батьком Незалежності України
Андрій Шляхтін 498
"Їли трюфелі відрами": як звичайний фермер почав вирощувати коштовні гриби на Поділлі
сьогодні, 12:01 "Їли трюфелі відрами": як звичайний фермер почав вирощувати коштовні гриби на Поділлі
Блог Медіа 1966
Крымский мост в фото: пустота и... пустота!
сьогодні, 08:15 Крымский мост в фото: пустота и... пустота!
Злой Одессит 4527
Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України
7 липня, 22:00 Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України
Олексій Чибісов 2123
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук