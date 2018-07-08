Том Харді втретє стане батьком, – ЗМІ

Голлівудський красень та відомий актор Том Харді разом з дружиною Шарлоттою Райлі 4 липня завітав на прем'єру фільму "Плаваючи з чоловіками" ("Swimming with Men") в Лондоні. Журналісти помітили в актриси Райлі прихований живіт під сукнею, але сама пара нічого поки не коментує.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Показ фільму відбувся в кінотеатрі Curzon Mayfair Cinema, де розкішна Шарлотта у білій сукні з Томом Харді пройшлась червоною доріжкою заходу. Як відомо, кіноактриса стала однією з головних героїнь нової стрічки.

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Увагу привернуло не лише щасливе подружжя, яке не відходило одне від одного ні на крок, а і її форми, які вона приховувала під сукнею. Але інсайдери вже встигли підтвердити здогадки ЗМІ, – Райлі справді вагітна.



Том Харді і Шарлотта Райлі в Лондоні

Так це чи ні, – дізнаємось згодом. Варто нагадати, що у 40-річного Тома Харді вже є один син Луї від колишньої подруги Рейчел Спід. Щодо 36-річної Шарлотти Райлі, то пара познайомилась в 2009 році на зйомках фільму "Грозовий перевал" і вже в 2014 році пара одружилась. Через рік в подружжя народився син.



Том Харді з Шарлоттою Райлі і сином на прогулянці