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Том Круз осоромився перед журналістами: фотофакт

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Том Круз в Токіо
Том Круз в Токіо / Getty images

Голлівудський актор Том Круз курйозно привернув до себе увагу перед кінопрем'єрою. Зірку підвів його одяг.

Журналісти Hollywood Life помітили курйозну деталь під час виходу привабливого Тома Круза на червону доріжку в Токіо. Актор впевнено позував перед камерами, коли в нього була розстібнута ширинка розкішного костюма. Зі штанів виглядала біла сорочка, яка додала курйозу ситуації. 

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Том Круз гордо стояв перед представниками ЗМІ й зовсім не підозрював, що потрапить на головні сторінки західних Інтернет-видань. Варто зазначити, що вже на самій кінопрем'єрі фільму "Місія нездійснена: Наслідки" він вже виправив недолік свого образу.


Том Круз оконфузився

 

Допис, поширений RYOHEI (@emuemu122039)

 

Зазначимо, що кінострічка "Місія нескінчена: Наслідки" – шостий за рахунком фільм із серії бойовиків. . Крім Тома Круза у зйомках картини також взяли участь: Генрі Кавілл, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Вінг Реймз, Шон Харріс, Анджела Бассетт, Ванесса Кірбі, Мішель Монахен, Алек Болдуін, Уес Бентлі, Фредерік Шмідт.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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