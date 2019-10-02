Том Круз у Львові: Садовий показав фото світової зірки на балконі львівської Ратуші

Світова знаменитість та зірка Голлівуда Том Круз 2 жовтня відвідав Одесу, а за кілька годин прилетів до Львова. У першу чергу актор завітав на площу Ринок, де зустрівся з міським головою Андрієм Садовим.

Андрій Садовий опублікував у своєму фейсбуці світлину з жартівливим підписом.

Головне про Тома Круза та підбірка фільмів актора, які варто подивитися – у матеріалі 24 каналу.

Мовляв, Том Круз "Львівське метро не знайшов, тому прийшов до нас на балкон".



Том Круз та Андрій Садовий на балконі львівської Ратуші

Що відомо про візит Тома Круза до Львова?

Міський голова Львова Андрій Садовий з дружиною зустріли актора на площі Ринок. Мер подарував Томові Крузу пам'ятну монету Короля Данила Галицького і книгу про історію.

Том Круз у Львові (фото Львівської міської ради):

Том Круз залишив запис у Книзі почесних гостей міста Львова: "Дякую, що прийняли нас у вашому прекрасному місті. Чарівне місто, чарівні люди, чарівна країна!"

І ще трохи Тома Круза у Львові (фото Львівської міської ради):

"Україна сьогодні потребує доброї промоції. Сьогодні Том Круз побачив Львів, побачить також інші локації в місті. А опісля – хоче пізнати наші Карпати", – зазначив Андрій Садовий.

Все про візит Тома круза до україни