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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

"Томагавки" напоготові: США завдадуть атаки по Сирії з підводних човнів, – CNN

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США готові завдати удару по Сирії з підводних човнів
США готові завдати удару по Сирії з підводних човнів / Getty images

Ударна група ВМС США готова вразити цілі у Сирії. Найбільш ймовірно, що атаки здійснюватимуть саме з підводних човнів.

Як інформує CNN, щоб не ризикувати життями американських льотчиків, США, скоріш за все, використають підводні човни.

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У середу, 11 квітня, ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем ВМС США Harry Truman відправилась від військово-морської бази Норфолк в штаті Віргінія.

За даними CNN два есмінці США, оснащені крилатими ракетами "Томагавк", реактивні літаки та підводні човни перебувають у стані бойової готовності завдати військового удару по цілях у Сирії.

Видання зазначає, що біля узбережжя Сирії у США є субмарини, які здатні підготувати саме ті "красиві і розумні" ракети, якими Дональд Трамп напередодні лякав Росію.

8 квітня щонайменше 70 людей загинули внаслідок хімічної атаки у Сирії. Дональд Трамп заявив, що за атакою стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку і реакція США з цього приводу не забариться.

11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що у Міноборони США готові до "військового сценарію" розгортання подій в Сирії – чекають лише на наказ Трампа.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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