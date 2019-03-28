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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Томос, "95 квартал" та новий курс: як кандидати їздять Україною

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      Більше мільярда гривень витратили кандидати в президенти на передвиборчі потреби. Цифри порахували за їхніми фінансовими звітами.

      Аналітики кажуть, що у тих деклараціях рідко з'являються витрати на виборчі турне. Тож транспорт, організацію сцени і техніку імовірно оплачують з тіньових грошей.

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      Петро Порошенко

      Піонером кандидатських гастролей став чинний гарант Петро Порошенко. Його релігійні поїздки після створення Православної церкви в Україні назвали томос-туром.

      Тривав він із січня, а з початком весни гарант переключився на світські теми "Армія-Мова-Віра", а також відкривав аеропорт, дороги й театри. І зривав шапки у відповідь на запитання про проросійського блогера Шарія.

      порошенко томос вибори
      Порошенко поїздив томос-туром по Україні

      Скандал в Укроборонпромі зруйнував потрійний лозунг кампанії Петра Порошенка. За ним почали їздити активісти "Нацкорпусу" та вимагати посадити учасників оборудок – друга президента і екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина.

      Хоча дружинники, кажуть, підконтрольні Арсенові Авакову, а він на цих виборах, на думку експертів, здружився з Юлією Тимошенко.

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      Юлія Тимошенко

      Юлія Тимошенко свої поїздки почала із лютого і об'їздила майже всі області. Ставку під час них робила на душевні чаювання вдома у виборців, обійми, селфі і їжу.

      тимошенко порошенко
      Юлія Тимошенко змінила імідж для нового політичного сезону

      "Це люди з невеликими статками, які дивляться на соціальну складову програм. Вони скучили за людським ставленням держави. І Юлія Тимошенко дає їм цю емоцію", – сказав політолог Петро Охотін.

      Щоб бути ближчою до людей, Юлія Тимошенко записала відео з хот-догом на заправці, яке на всі боки висміювали у соцмережах. А ще ходила по базарах, купувала вишиванки і сало.

      Володимир Зеленський 

      Шоумен Володимир Зеленський кандидатського туру Україною не організовував. Як і все в його передвиборчій агітації, натомість використав гастролі "95 кварталу". Хоча під час концертів з іронією це спростовував.

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      "Ніякої агітації. У нас просто концерт, тому я скажу: ЗЕдравствуйте", – казав шоумен, кандидат у президенти України Володимир Зеленський.

      На опір він наштовхнувся у Львові – група молодиків, яких уже помічали на замовних акціях, не пускала його на концерт до цирку. Мовляв, через те, що обіцяв стати на коліна перед Путіним. Не допомагали навіть виправдання.

      зеленський вибори
      Володимир Зеленський – новий гравець на політичній арені

      У Вінниці концерт до Дня святого Валентина взагалі довелося скасувати, бо в Міністерстві оборони відмовилися надавати йому приміщення Будинку офіцерів під агітацію. А от з'явитися як кандидат перед людьми в студії ток-шоу шоумен так і не наважився. Двічі злякався прямих ефірів  – на ICTV і навіть на дружньому йому каналі "1+1".

      Він далі продовжує себе позиціонувати як бізнесмен, як актор. І показувати, що він анти-істеблішмент, він поза політикою. Це його сидіння в телевізорі швидше грає йому на користь,
      – зазначив політолог Петро Охотін.

      Без скандалів не минули тури Україною Анатолія Гриценка. У Маріуполь його не пустила СБУ, бо якраз оголосила два дні найвищої терористичної загрози в місті. Постійно у роз'їздах й інші кандидати, як-от Олег Ляшко, який любить спілкуватися із жителями українських сіл. Чи Юрій Бойко, який їздить, щоправда, лише на схід і до Москви.

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      Мандрують Україною кандидати до останнього моменту – дня тиші. Але й тоді в ефірі каналу "1+1" виходитимуть програми з прихованою агітацією Зеленського.

      "Йде така гра, де якісь етичні, моральні стандарти відходять на другий план. В політиці, як показує досвід України, основний критерій – не так чесність, як ефективність", – підсумував політолог Петро Охотін.

      Які результати останніх соціальних опитувань?Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології оприлюднили останні результати опитувань громадян про те, за кого вони планують голосувати.

      Топ-5 лідерів президентської гонки не змінилися серед українців, які готові прийти на вибори й уже визначилися з кандидатом, за якого проголосують:
      Володимир Зеленський – 27,6%;
      Петро Порошенко – 18,2%;
      Юлія Тимошенко – 12,8%;
      Юрій Бойко – 11,1%;
      Анатолій Гриценко – 8,4%.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

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      Як відбуватимуться вибори президента України

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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