Томос для України: Садовий згадав двох знакових священнослужителів, хто мав би бути у Стамбулі

Кандидат у Президенти України та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий віддав шану тим, кого не було у Стамбулі під час підписання Вселенським патріархатом Томосу про автокефалію. Мовиться про очільника колишньої Української православної церкви Київського патріархату Філарета та голову також колишньої Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Як наголосив Андрій Садовий, Патріарх Філарет і митрополит Макарій своїм життям показали, що за власні переконання варто боротись до кінця, яким би сильним не був спротив.

"У травні на День міста ми традиційно надаємо звання почесних громадян Львова. Цього року виступлю з ініціативою надання цього статусу Патріарху Філарету та Митрополиту Макарію", – підкреслив він.

Також кандидат у президенти висловив подяку очільникові УГКЦ Блаженнішому Святославу за мудрість та підтримку православних братів.

"Вітаю українців з цією історичною подією! В єдності – сила!" – підсумував Андрій Садовий.

Нагадаємо, 5 січня о 12:40 Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.