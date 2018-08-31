"Томос для УПЦ – катастрофічний акт": ще один з патріархів звернувся до Варфоломія

Патріарх Сербської православної церкви Іриней застерігає вселенського патріарха Варфоломія від втручання в українські церковні питання, як і в македонські та чорногорські.

Про це повідомляється на сторінці "Балканський оглядач" у соцмережі Facebook.

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Зазначається, що Іриней надіслав Вселенському патріарху Варфоломію великий лист, в якому він обґрунтовує твердження, що виключно Російська церква має канонічне і історичне право на церковну організацію в Україні і застерігає Варфоломія від втручання в українські церковні питання, і одночасно в македонські та чорногорські.

Уривки з листа Іринея оприлюднило грецьке релігійне агентство Romfea. Іриней заявляє, що "єресь етнофілетизму" є одним із найбільших зол сучасного православ'я.

Надання автокефалії церкві в Україні сербський патріарх описує як "дуже ризикований, навіть катастрофічний" акт для єдності Святого Православ'я, а УПЦ КП називає розкольниками.

Таке рішення, на думку автора листа, буде означати ще й небратерську позицію по відношенню до Російської Церкви. Іриней зрівнює "лідерів розколу в Чорногорії і України" та вважає, що, як і в Македонії, "ситуація в Чорногорії пов’язана з Україною".

Македонські ЗМІ пишуть, що "сербський Патріарх своїм скандальним листом себе поставив на місце судді Вселенського Патріарху".