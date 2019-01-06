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      Томос про автокефалію ПЦУ прибув до України, – ЗМІ

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      Українські ЗМІ повідомили, що Томос про автокефалію ПЦУ вже прибув до України: де зараз перебуває документ
      Українські ЗМІ повідомили, що Томос про автокефалію ПЦУ вже прибув до України: де зараз перебуває документ / Getty Images

      Увечері 6 січня Томос про автокефалію Православної церкви України прибув до України. За словами журналістів, його кортежем мали доправити до Софії Київської, де його із 7 січня буде виставлено на всезагальний огляд.

      Як переконує кореспондентка телеканалу "Прями", Томос літак із Томосом уже приземлився у Києві.

      Читайте також: Опубліковано повний текст Томосу про автокефалію Православної церкви України

      "Нам достовірно відомо, що Томос – вже в Україні. Його кортежем доправлять до Софії", – зазначила вона.

      Натомість на телеканалі "112 Україна" зауважили, що наразі достеменно невідомо, де перебуває Томос, однак у них також є інформація, що документ уже прибув до України та перебуває під охороною.

      Вранці 7 січня Томос буде розміщено у Софії Київській для проведення урочистого богослужіння. Протягом певного часу доступ до Томосу звичайним віруючим буде обмежено. Після того, як богослужіння відбудеться, документ буде перенесено до трапезного храму Софії Київської, де всі бажаючі зможуть побачити Томос,
      – додали представники ресурсу.

      Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      Вже 6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      Україна отримала Томос: дивіться відео 

       

      як розгорталися події після отримання україною томосу:
      Теги: Новини політики Новини України Новини Києва ЗМІ Православна церква України Релігія Томос
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 6 січня
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