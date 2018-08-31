16:20
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 14°C
  • неділя
    30°C 15°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
Вєсті Кремля
21:49, 30 серпня
Вєсті.UA. Дзьоб і крила Мосійчука. Музичний критик Добкін
Вєсті.UA
20:11, 30 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Томосу УПЦ – бути": Варфоломій оголосив своє рішення патріарху Кирилу

11688 Читать новость на русском
Константинопольський патріарх Варфоломій і Московський патріарх Кирило
Константинопольський патріарх Варфоломій і Московський патріарх Кирило / glavcom.ua

Константинопольський патріарх Варфоломій повідомив Московському патріарху Кирилу про імплементацію рішення про автокефалію в Україні.

Про це повідомляє "Громадське". 

Читайте також: "Томос для УПЦ – катастрофічний акт": ще один з патріархів звернувся до Варфоломія

З відповідною заявою після закінчення зустрічі двох престоятелів виступив митрополит Гальський Еммануїл, відповідальний за процес подання Томосу Україні. Він наголосив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.

Розмова патріархів тривала 2,5 години. Велику частину часу ієрархи розмовляли віч-на-віч у присутності перекладачів.

Зазначається, що на старті зустрічі Патріарх Варфоломій тепло привітав Кирила, проте відповідно не називав його "Святійшим",  вживаючи слова звернення "Блаженство", що свідчить про верховенство Коснтантинопольского патріарха.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 серпня, Московський патріарх, глава Російської православної церкви Кирил прибув до Стамбула на зустріч з патріархом Константинопольської православної церкви Варфоломієм. Під час зустрічі сторони мають обговорити питання надання Томосу Українській православній церкві.

19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.

Теги: Новини України Новини політики релігія Патріарх Кирил УПЦ КП УПЦ МП Єдина помісна церква
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Томос про автокефалію УПЦ: що це означає для українців
сьогодні, 16:15 Томос про автокефалію УПЦ: що це означає для українців
Яніна Ткачук 6602
Топ-10 найбагатших боксерів світу: "Містер Гроші", "Золотий хлопець", Кличко та інші
сьогодні, 16:01 Топ-10 найбагатших боксерів світу: "Містер Гроші", "Золотий хлопець", Кличко та інші
Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
сьогодні, 14:49 Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
Ірина Лаб'як
Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
сьогодні, 14:00 Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
Дмитро Гнап
Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции
сьогодні, 13:00 Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции
Сергій Фурса
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Пекельні півроку біля Горлівки, два звільнених селища: 24-та бригада повернулась у рідний Яворів
 29 серпня , 19:19
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Моурінью принизив екс-лідера "Шахтаря", – авторитетне ЗМІ
 27 жовтня 2016 , 16:06
Півзахисник Динамо вирішив переїхати в МЛС
 29 червня 2017 , 12:58
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук