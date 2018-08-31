"Томосу УПЦ – бути": Варфоломій оголосив своє рішення патріарху Кирилу

Константинопольський патріарх Варфоломій повідомив Московському патріарху Кирилу про імплементацію рішення про автокефалію в Україні.

Про це повідомляє "Громадське".

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З відповідною заявою після закінчення зустрічі двох престоятелів виступив митрополит Гальський Еммануїл, відповідальний за процес подання Томосу Україні. Він наголосив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.

Розмова патріархів тривала 2,5 години. Велику частину часу ієрархи розмовляли віч-на-віч у присутності перекладачів.

Зазначається, що на старті зустрічі Патріарх Варфоломій тепло привітав Кирила, проте відповідно не називав його "Святійшим", вживаючи слова звернення "Блаженство", що свідчить про верховенство Коснтантинопольского патріарха.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 серпня, Московський патріарх, глава Російської православної церкви Кирил прибув до Стамбула на зустріч з патріархом Константинопольської православної церкви Варфоломієм. Під час зустрічі сторони мають обговорити питання надання Томосу Українській православній церкві.

19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.