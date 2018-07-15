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Тонни бракованої консервації, а військовий начальник зліг з ангіною: деталі скандалу в Одесі

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У Одеському гарнізоні триває перевірка фактів порушень у службовій діяльності посадових осіб 46 Об’єднаного центру забезпечення ЗС України. Відповідне доручення видав Міністр оборони Степан Полторак, а саму інспекцію проводить його заступник генерал-майор Олег Шевчук і комплексна комісія оборонного відомства.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

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Міністру оборони України стало відомо про факти неналежного виконання правил прийому продовольчої продукції на склади 46 об’єднаного центру забезпечення (Одеса) та про інші порушення, які підтвердилися під час попередньої перевірки. У зв’язку з цим, основною метою інспекції є перевірка фактів порушень у службовій діяльності посадових осіб 46 Об’єднаного центру забезпечення ЗС України. Водночас Міністр оборони України ухвалив рішення перевірити всі окремі центри забезпечення,
– мовиться у дописі.

Як підкреслюють у відомстві, перебуваючи у 46 об’єднаному центрі забезпечення, члени комплексної комісії опечатали продовольчі, речові склади, сховища пально-мастильних матеріалів та перевірили відповідну документація.

За словами начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України полковника Дмитра Марченка, який є головою комплексної комісії, зразки продуктів харчування зі складів 46 об’єднаного центру забезпечення було направлено до незалежної акредитованої лабораторії, яка має встановити їхню якість і надати відповідні висновки.

"Також під час роботи перевіряється й інша інформація, зокрема щодо неналежної якості паливно-мастильних матеріалів. На вимогу Міністра оборони України Степана Полторака, матеріали перевірки буде направлено до правоохоронних органів з метою визначення ступеня провини причетних посадових осіб центру", – додають у Міноборони.

Міноборони проводить перевірку за фактом порушень у 46 Об’єднаному центрі забезпечення на Одещині: відео 

Радник Міністра оборони Юрій Брірюков своєю чергою стверджує, що керівник 46-го Об'єднаного центру забезпечення Євген Король, який тут працює з 203 року, пішов на лікарняний нібито з ангіною.

"Там взагалі погано зі здоров'ям особового складу, невідома хвороба за добу вразила майже весь керівний склад найбільших військових складів на Півдні України. Але нічого, у нас є нормальні госпіталі, дуже скоро всіх вилікують", – переконує він.

Крім того, Бірюков нагадав про нещодавні скандали з консервами.

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Для армії це проблема, для піратів Дмитра Марченка – це копітка, практично детективна робота. По крихтах збирати інформацію, по крихтах шукати сліди. Його Головне Управління вже рік відповідає за якість консервів, а отже з якістю все повинно бути нормально. Але раз за разом виявлялися огидні екземпляри, раз за разом знаходили браковані партії,
– констатує радник Міністра оборони.

У підсумку, наголошує він, сліди привели на два з чотирьох Об’єднаних центри забезпечення, де під час позапланової перевірки минулого тижня було виявлено тонни бракованої консервації без жодних документів.

Також радник зазначив, що у найближчі два тижні весь склад буде "вивернуто навиворіт", від обліку до зарплат, від складів до сертифікатів".

"Опечатано все, кожне приміщення, кожен склад тепер вивчатимуть під мікроскопом", – каже Бірюков.

 

Теги: Новини України Збройні Сили України Фотоновини Новини Одеси Скандал
Джерело: 24 Канал
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