Тонни бракованої консервації, а військовий начальник зліг з ангіною: деталі скандалу в Одесі

У Одеському гарнізоні триває перевірка фактів порушень у службовій діяльності посадових осіб 46 Об’єднаного центру забезпечення ЗС України. Відповідне доручення видав Міністр оборони Степан Полторак, а саму інспекцію проводить його заступник генерал-майор Олег Шевчук і комплексна комісія оборонного відомства.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Читайте також: Ганебне ставлення до солдат: як українські військові живуть у багнюці

Міністру оборони України стало відомо про факти неналежного виконання правил прийому продовольчої продукції на склади 46 об’єднаного центру забезпечення (Одеса) та про інші порушення, які підтвердилися під час попередньої перевірки. У зв’язку з цим, основною метою інспекції є перевірка фактів порушень у службовій діяльності посадових осіб 46 Об’єднаного центру забезпечення ЗС України. Водночас Міністр оборони України ухвалив рішення перевірити всі окремі центри забезпечення,

– мовиться у дописі.

Як підкреслюють у відомстві, перебуваючи у 46 об’єднаному центрі забезпечення, члени комплексної комісії опечатали продовольчі, речові склади, сховища пально-мастильних матеріалів та перевірили відповідну документація.

За словами начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України полковника Дмитра Марченка, який є головою комплексної комісії, зразки продуктів харчування зі складів 46 об’єднаного центру забезпечення було направлено до незалежної акредитованої лабораторії, яка має встановити їхню якість і надати відповідні висновки.

"Також під час роботи перевіряється й інша інформація, зокрема щодо неналежної якості паливно-мастильних матеріалів. На вимогу Міністра оборони України Степана Полторака, матеріали перевірки буде направлено до правоохоронних органів з метою визначення ступеня провини причетних посадових осіб центру", – додають у Міноборони.

Міноборони проводить перевірку за фактом порушень у 46 Об’єднаному центрі забезпечення на Одещині: відео

Радник Міністра оборони Юрій Брірюков своєю чергою стверджує, що керівник 46-го Об'єднаного центру забезпечення Євген Король, який тут працює з 203 року, пішов на лікарняний нібито з ангіною.

"Там взагалі погано зі здоров'ям особового складу, невідома хвороба за добу вразила майже весь керівний склад найбільших військових складів на Півдні України. Але нічого, у нас є нормальні госпіталі, дуже скоро всіх вилікують", – переконує він.

Крім того, Бірюков нагадав про нещодавні скандали з консервами.

Читайте також: Українських військових годують харчовими відходами

Для армії це проблема, для піратів Дмитра Марченка – це копітка, практично детективна робота. По крихтах збирати інформацію, по крихтах шукати сліди. Його Головне Управління вже рік відповідає за якість консервів, а отже з якістю все повинно бути нормально. Але раз за разом виявлялися огидні екземпляри, раз за разом знаходили браковані партії,

– констатує радник Міністра оборони.

У підсумку, наголошує він, сліди привели на два з чотирьох Об’єднаних центри забезпечення, де під час позапланової перевірки минулого тижня було виявлено тонни бракованої консервації без жодних документів.

Також радник зазначив, що у найближчі два тижні весь склад буде "вивернуто навиворіт", від обліку до зарплат, від складів до сертифікатів".

"Опечатано все, кожне приміщення, кожен склад тепер вивчатимуть під мікроскопом", – каже Бірюков.