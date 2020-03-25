Тоновані вікна і окремі медбригади: у лікарнях готують окремі палати для VIP-пацієнтів, – ЗМІ

У київських лікарнях готують окремі палати для "особливих пацієнтів". Мовиться про високопосадовців і чиновників високого рівня.

Департамент охорони здоров'я Київської міської держадміністрації розіслав медзакладам столиці наказ про особливі умови лікування "особливих пацієнтів". Наказ відсутній на офіційному сайті мерії, але його копію опублікували журналісти Bihus.Info.

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У наказі мовиться про осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Фактично, це усі чиновники високого рівня країни. Департамент визначив перелік медзакладів, які повинні будуть приймати таких пацієнтів та прописав особливі вимоги до утримання хворих.

У визначеному Департаментом переліку – 17 медзакладів, серед яких Олександрівська лікарня, Дитяча клінічна лікарня №7 та Київський міський центр дитячої нейрохірургії.

Які вимоги до облаштування таких палат:

Окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів з затіненими вікнами.

Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями.

Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або ж біля них.

Ще закладам наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням.

Спеціальні вимоги Департамент прописав і до професійного складу бригад медичної допомоги для VIP-пацієнтів:

В них має бути по чотири людини – лікар, двоє фельдшерів і водій.

Всі вони повинні мати досвід роботи в закладах екстреної медичної допомоги не менше 5 років.

Якщо таких не знайдеться, то бригади повинні формуватися з "найбільш кваліфікованих медичних працівників".







Перелік лікарень з палатами для "особливих пацієнтів" / Документ Bihus.Info

Хто з посадовців має право на держохорону?Державна охорона за законом надається цілому ряду посадових осіб, зокрема – президенту, прем'єр-міністру, генпрокурору, голові Конституційного суду, міністру закордонних справ тощо. Однак президенти персональними розпорядженнями виділяють держохорону і не включеним у визначений законом перелік особам.



Відповідно, до "особливих" хворих згідно наказу може потрапити широке коло людей. Так, наприклад, держохороною користуються колишній голова Служби безпеки та його перший заступник – Василь Грицак і Віталій Маліков, ексочільник Офісу Президента Андрій Богдан та експрем'єр Арсеній Яценюк.

Загалом станом на кінець 2019 року таких осіб було близько двох десятків. Сьогодні цей перелік найвірогідніше суттєво розширився після кадрових змін в Офісі генпрокурора і Кабміні.