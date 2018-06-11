Tony Awards 2018 в Нью-Йорку: переможці і найкращі образи з червоної доріжки

Вчора, 10 червня, відбулась престижна церемонія вручення нагород Tony Awards, яка проходила в Radio City Music Hall у Нью-Йорку. На червону доріжку 72 щорічну церемонію прийшло багато зірок у розкішних сукнях та елегантних костюмах.

Перемогу одразу в 10 категоріях премії отримала музична комедія "Візит групи", серед найпрестижніших номінацій – "Найкращий мюзикл", "Найращий актор в головній ролі в мюзиклі" і "Найкраща актриса в головній ролі в мюзиклі".

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Багато нагород також зібрала і вистава "Гаррі Поттер і прокляте дитя", створена Джеком Торном за оригінальною історією Джоан Роулінг 2016 року. Вистава відзначилась шістьма нагородами, серед яких – "Найкраща п'єса" і "Найкращий режисер".

На червону доріжку престижної премії завітали такі знаменитості як Кері Малліган, Клер Дейнс, Керрі Вашингтон, Анна Вінтур, Емі Шумер, Ендрю Гарфілд та багато інших.



Кері Малліган



Вейн Койн і Кеті Вівер



Крістін Баранскі



Мінг-На Вен



Тіна Фей і Джефф Ріхмонд



Керрі Вашингтон



Анна Вінтур і Бі Шиффер



Кондола Рашад



Емі Шумер

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Рене Флемінг



Меттью Бомер, Джим Парсонс, Ендрю Реннеллс і Закарі Квінто



Синтія Еріво



Ендрю Гарфілд



Сара Барейль