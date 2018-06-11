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Tony Awards 2018 в Нью-Йорку: переможці і найкращі образи з червоної доріжки

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Tony Awards 2018
Tony Awards 2018 / pagesix.com

Вчора, 10 червня, відбулась престижна церемонія вручення нагород Tony Awards, яка проходила в Radio City Music Hall у Нью-Йорку. На червону доріжку 72 щорічну церемонію прийшло багато зірок у розкішних сукнях та елегантних костюмах.

Перемогу одразу в 10 категоріях премії отримала музична комедія "Візит групи", серед найпрестижніших номінацій – "Найкращий мюзикл", "Найращий актор в головній ролі в мюзиклі" і "Найкраща актриса в головній ролі в мюзиклі".

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Багато нагород також зібрала і вистава "Гаррі Поттер і прокляте дитя", створена Джеком Торном за оригінальною історією Джоан Роулінг 2016 року. Вистава відзначилась шістьма нагородами, серед яких – "Найкраща п'єса" і "Найкращий режисер".

На червону доріжку престижної премії завітали такі знаменитості як Кері Малліган, Клер Дейнс, Керрі Вашингтон, Анна Вінтур, Емі Шумер, Ендрю Гарфілд та багато інших.


Кері Малліган


Вейн Койн і Кеті Вівер


Крістін Баранскі


Мінг-На Вен


Тіна Фей і Джефф Ріхмонд


Керрі Вашингтон


Анна Вінтур і Бі Шиффер


Кондола Рашад


Емі Шумер

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Рене Флемінг


Меттью Бомер, Джим Парсонс, Ендрю Реннеллс і Закарі Квінто


Синтія Еріво


Ендрю Гарфілд


Сара Барейль


Лаура Оснс

Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Кіно Новини культури Мистецтво
Джерело: Page Six
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