Tony Awards 2018 в Нью-Йорку: переможці і найкращі образи з червоної доріжки
Вчора, 10 червня, відбулась престижна церемонія вручення нагород Tony Awards, яка проходила в Radio City Music Hall у Нью-Йорку. На червону доріжку 72 щорічну церемонію прийшло багато зірок у розкішних сукнях та елегантних костюмах.
Перемогу одразу в 10 категоріях премії отримала музична комедія "Візит групи", серед найпрестижніших номінацій – "Найкращий мюзикл", "Найращий актор в головній ролі в мюзиклі" і "Найкраща актриса в головній ролі в мюзиклі".
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Багато нагород також зібрала і вистава "Гаррі Поттер і прокляте дитя", створена Джеком Торном за оригінальною історією Джоан Роулінг 2016 року. Вистава відзначилась шістьма нагородами, серед яких – "Найкраща п'єса" і "Найкращий режисер".
На червону доріжку престижної премії завітали такі знаменитості як Кері Малліган, Клер Дейнс, Керрі Вашингтон, Анна Вінтур, Емі Шумер, Ендрю Гарфілд та багато інших.
Кері Малліган
Вейн Койн і Кеті Вівер
Крістін Баранскі
Мінг-На Вен
Тіна Фей і Джефф Ріхмонд
Керрі Вашингтон
Анна Вінтур і Бі Шиффер
Кондола Рашад
Емі Шумер
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Рене Флемінг
Меттью Бомер, Джим Парсонс, Ендрю Реннеллс і Закарі Квінто
Синтія Еріво
Ендрю Гарфілд
Сара Барейль
Лаура Оснс