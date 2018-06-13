Тоня Матвієнко показала романтичні іспанські канікули: фото

Зіркове подружжя Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відзначили рік подружнього життя і відправилися відпочивати у Європу, а саме у сонячну Іспанію.

Тоня активно ділиться з шанувальниками фотографіями з відпустки на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка поділилася фотографією, на якій ніжно цілує свого чоловіка Арсена. Пара відзначила свою річницю у затишному іспанському кафе, а їхні фанати щиро побажали щасливого сімейного життя.

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 8 Чер 2018 р. о 9:49 PDT

На іншому кадрі Матвієнко позує у купальнику та без макіяжу на пляжі в Салоу, що на північному сході Іспанії.

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 11 Чер 2018 р. о 8:37 PDT

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 13 Чер 2018 р. о 2:58 PDT