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Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян вдруге одружились: ніжні фото з церемонії

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Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото з вільних джерел

Популярні українські співаки Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко провели повторно церемонію одруження. Для цього зіркова пара обрала сонячний Таїланд.

Раніше співаки розповіли, що поїхали у сонячну країну не тільки по роботі, але й на медовий місяць. Тоді інсайдери повідомляли, що Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко планують провести церемонію вінчання за обрядами Таїланду. Однак подружжя не коментувало цієї інформації.

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Всі чутки підтвердились, коли на сторінці в соціальній мережі Instagram Арсена Мірзояна з'явились перші фото з ніжної церемонії. На знімках Тоня Матвієнко повторно вбрала білу сукню і фату. Також наречена зробила зачіску і, за традицією, взяла пишний букет квітів з довгими стрічками. Водночас зірковий наречений вбрав сорочку, підібгавши рукави, та класичні штани.

Медовий місяць завершено церемонією. Ось і пару світлин,
– прокоментував світлини Арсен Мірзоян.

Церемонію вінчання зірки провели на пляжі під квітковою аркою. Стояли новоспечені молодята в серці, намальованому на піску, що додало урочистому заходу ще більшої романтики.


Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко


Весільна церемонія зіркової пари

Теги: LifeStyle Новини України Музика Таїланд
Джерело: 24 Канал
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