Тоня Матвієнко вбрала вишиванку на виступ в Сінгапурі: яскраві фото

Українська співачка Тоня Матвієнко відвідала мальовничий Сінгапур, де виступила на благодійному концерті. Вокалістка вбрала національне вбрання, чим привернула до себе чималу увагу.

Відомо, що виступ відбувся 14 липня, а сам захід був присвячений расовій та релігійній гармонії. Понад 2 тисячі гостей завітали на благодійний вечір. Зокрема, виступ Тоні Матвієнко відвідали Президент Сінгапуру Халіма Якоб та високопосадовці країни.

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"Сінгапурське суспільство розмаїте. Тут живуть представники чотирьох етнічних та 10 релігійних груп. У мирі, злагоді та взаємній повазі. Щорічне свято – привід ще раз нагадати про важливість гармонії та радість, яку вона дарує. Те, що Україна вперше брала участь в урочистому святкуванні, свідчить про зростання інтересу до культури та України в цілому", – зазначив Посол України у Сінгапурі Дмитро Сенік.

Дипломат став ініціатором виступу Тоні Матвієнко. Артистка прийшла на важливий захід в українській вишиванці. Сукня коричневого кольору з чарівним орнаментом яскраво підкреслила струнку фігуру Тоні Матвієнко та її красу. Водночас національне вбрання вкотре продемонструвало самобутність української культури.

Для мене було честю виступати перед представниками країни та Президентом. Це не тільки неймовірний досвід, а ще й гордість за нашу українську пісню! Сльози радості нахлинули, коли я побачила дітей, які танцювали під час пісні "Квітка душа", деякі навіть пісню підспівували,

– розповіла Тоня Матвієнко.

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 14 Лип 2018 р. о 6:48 PDT



Тоня Матвієнко в Сінгапурі



Тоня Матвієнко виступила перед високопосадовцями Сінгапуру



Чарівна Тоня Матвієнко на благодійному концерті