Топ-100 моментів НБА у 2018 році: відео

2018 рік для НБА видався доволі драматичним та потужним. А у кожному матчі було на що подивитися.

У НБА вирішили зібрати топ-100 моментів, які найбільше запам’яталися у 2018 році у матчах. Читайте також: Боснійський баскетболіст встановив унікальний рекорд НБА: відео Відео топ-100 моментів НБА у 2018 році