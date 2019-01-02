Топ-100 моментів НБА у 2018 році: відео
2018 рік для НБА видався доволі драматичним та потужним. А у кожному матчі було на що подивитися.
У НБА вирішили зібрати топ-100 моментів, які найбільше запам’яталися у 2018 році у матчах.
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Відео топ-100 моментів НБА у 2018 році
Джерело: 24 Канал
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