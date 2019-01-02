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      Топ-100 моментів НБА у 2018 році: відео

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      ЛеБрон Джеймс проти Стефена Керрі
      ЛеБрон Джеймс проти Стефена Керрі / Getty Images

      2018 рік для НБА видався доволі драматичним та потужним. А у кожному матчі було на що подивитися.

      У НБА вирішили зібрати топ-100 моментів, які найбільше запам’яталися у 2018 році у матчах.

      Читайте також: Боснійський баскетболіст встановив унікальний рекорд НБА: відео

      Відео топ-100 моментів НБА у 2018 році

       

      Теги: Спорт NBA Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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