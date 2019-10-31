Топ-100 найбагатших українців: рейтинг НВ і Dragon Capital

У першу трійку, як і в минулому році, увійшли Рінат Ахметов, Віктор Пінчук і Вадим Новинський. Загальні статки сотні найбагатниш українців – 34,8 мільярдів доларів.

Щорічний рейтинг 100 найбагатниш українців представив журнал "НВ" спільно з інвесткомпанією Dragon Capital.

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Зазначимо, що загальні статки найбагатших українців зменшилися у порівнянні з минулим роком на 2,7 мільярда доларів.

Перша десятка рейтингу виглядає так:

Рінат Ахметов – 9,629 мільярдів доларів (за рік статки зменшилися на 21%);

Віктор Пінчук – 2,310 мільярдів доларів (-14%);

Вадим Новинський – 1,767 мільярд доларів (-22%);

Ігор Коломойський – 1,480 мільярд доларів (-8%);

Геннадій Боголюбов – 1,376 мільярд доларів (-16%);

Петро Порошенко – 1,253 мільярд доларів (+12%);

Олександр і Галина Гереги – 930 мільйонів доларів (+10%);

Дмитро Фірташ – 792 мільйонів доларів (+62%);

Костянтин Жеваго – 744 мільйонів доларів (+30%);

Микола Злочевський – 686 мільйонів доларів (+8%).

Беззмінним лідером рейтингу залишається олігарх Рінат Ахметов. Він володіє більш ніж четвертою частиною всіх статків 100 найбагатших українців. Капітал Ахметова в 189 разів більший, аніж у бізнесмена Олександра Табалова, який посів 100 місце у рейтингу.

Перші 6 учасників рейтингу також мільярдери, їхні загальні статки – 17,8 мільярдів доларів.

На скільки збідніли найбагатші українці?

Топ-5 найбагатших українців у цьому році втратили 3,8 мільярдів доларів. Цікаво, що більша частина суми, на яку збідніла сотня за рік, це гроші Ріната Ахметова. За рік його статки зменшилися на 2,6 мільярда доларів.

Хто заробив найбільше?

Найбільше примножив свої статки в абсолютному значенні Дмитро Фірташ – на 300 мільйонів доларів.

Перші п’ять місць у рейтингу займають ті ж бізнесмени, що і в минулому році. Єдина зміна – Коломойський обігнав Боголюбова.

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Як змінилася друга частина першої десятки?

Що стосується другої частини першої десятки, то з неї випали власник МХП Юрій Косюк (11-е місце) і співвласник групи "Приват" Олексій Мартинов (12-е). Мажоритарний акціонер Ferrexpo Костянтин Жеваго опустився на 9 місце, поступившись 7 співвласникам "Епіцентр-К" Олександру і Галині Герегам. У десятку потрапили також Дмитро Фірташ і Микола Злочевський.

Цікаво. Вартість активів 100 найбагатших українців еквівалентна 23% ВВП України. Ця пропорція трохи нижча, ніж рік тому – 28%, і зовсім далека від показника 2013 року – 40%.

Повний список найбагатших українців:



Найбагатші українці/ Фото: "НВ"



Топ-100 найбагатших українців/ Фото: "НВ"

