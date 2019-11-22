Топ-100 найдорожчих брендів України: рейтинг НВ та MPP Consulting
Рейтинг 100 найдорожчих торгових марок в Україні залишився майже незмінним. Однак у списку з’явилися українські стартапи.
Рейтинг склали журнал "Новое Время" і компанія MPP Consulting.
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Загальна вартість 100 найдорожчих національних торгових марок перевищує 6,2 мільярдів доларів. Для порівняння – це рівно в півтора рази менше, ніж статки найбагатшого українця Ріната Ахметова.
Рейтинг найбагатших українців – шукайте тут.
10 найдорожчих брендів України:
- "Моршинська" – 550 мільйонів доларів;
- "Нова пошта" – 310 мільйонів доларів;
- Rozetka – 302 мільйона доларів;
- "Приватбанк" – 299 мільйонів доларів;
- Roshen – 276 мільйонів доларів;
- Sandora – 252 мільйона доларів;
- "Хортиця" – 215 мільйонів доларів;
- "Наша Ряба" – 189 мільйонів доларів;
- АТБ – 168 мільйонів доларів;
- "Хлібний Дар" – 159 мільйонів доларів.
У сотні найдорожчих брендів аж 15 новачків, причому IT-бренд Grammarly з першої спроби зайняв відразу 12-місце з вартістю 150 мільйонів доларів, а стартап PetCube посів 51 місце з вартістю 25 мільйонів доларів.
Найбільший ріст у топ-5 показала компанія Roshen, +34% порівняно з 2018 роком. За минулий рік "золота сотня" українських торгових марок додала в ціні 4,7%.
Топ-100 найдорожчих брендів України: повний список
Повний список найбагатших брендів України
Як вирахували цей рейтинг?
Вартість кожного бренду розраховувала компанія MPP Consulting.
Методологія оцінки заснована на фінансових результатах компаній – власників марок, а також на факторах, які можуть впливати на вартість бренду. Йдеться про географічне покриття продажів, технологічна складова, продукція, що випускається, а також інвестиційна привабливість галузі.
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