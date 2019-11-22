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      Топ-100 найдорожчих брендів України: рейтинг НВ та MPP Consulting

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      Ілюстративне фото / pixabay.com

      Рейтинг 100 найдорожчих торгових марок в Україні залишився майже незмінним. Однак у списку з’явилися українські стартапи.

      Рейтинг склали журнал "Новое Время" і компанія MPP Consulting.

      До теми: У свіжий рейтинг Forbes потрапили українці

      Загальна вартість 100 найдорожчих національних торгових марок перевищує 6,2 мільярдів доларів. Для порівняння – це рівно в півтора рази менше, ніж статки найбагатшого українця Ріната Ахметова.

      Рейтинг найбагатших українців – шукайте тут.

      10 найдорожчих брендів України:

      1. "Моршинська" – 550 мільйонів доларів;
      2. "Нова пошта" – 310 мільйонів доларів;
      3. Rozetka – 302 мільйона доларів;
      4. "Приватбанк" – 299 мільйонів доларів;
      5. Roshen – 276 мільйонів доларів;
      6. Sandora – 252 мільйона доларів;
      7. "Хортиця" – 215 мільйонів доларів;
      8. "Наша Ряба" – 189 мільйонів доларів;
      9. АТБ – 168 мільйонів доларів;
      10. "Хлібний Дар" – 159 мільйонів доларів.

      У сотні найдорожчих брендів аж 15 новачків, причому IT-бренд Grammarly з першої спроби зайняв відразу 12-місце з вартістю 150 мільйонів доларів, а стартап PetCube посів 51 місце з вартістю 25 мільйонів доларів.

      Найбільший ріст у топ-5 показала компанія Roshen, +34% порівняно з 2018 роком. За минулий рік "золота сотня" українських торгових марок додала в ціні 4,7%.

      Топ-100 найдорожчих брендів України: повний список

      рейтинг топ 100 найдорожчих брендів україни гроші
      Повний список найбагатших брендів України

      Як вирахували цей рейтинг?

      Вартість кожного бренду розраховувала компанія MPP Consulting.

      Методологія оцінки заснована на фінансових результатах компаній – власників марок, а також на факторах, які можуть впливати на вартість бренду. Йдеться про географічне покриття продажів, технологічна складова, продукція, що випускається, а також інвестиційна привабливість галузі.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Гроші Новини України Новини політики Бізнес Рейтинги
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