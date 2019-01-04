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      Топ-10 голів "Шахтаря" у Лізі Європи: відео

      75 Читать новость на русском
      Топ-10 голів Шахтаря у Лізі Європи
      Топ-10 голів Шахтаря у Лізі Європи / twitter.com/FCShakhtar

      Донецький "Шахтар", який 14 лютого стартує у Лізі Європи, підготував добірку з десяти найкращих голів у другому за престижністю турнірі Європи.

      "Гірники" в рамках Ліги Європи забивали голи на будь-який смак: п'ятками, потужними ударами та навіть з центру поля.

      Читайте також: Паулу Фонсека зізнався, заради якого клубу він покине "Шахтар"

       

       

      Як відомо, 14 та 21 лютого донеччани поміряються силами з німецьким "Айнтрахтом".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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