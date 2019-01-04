Топ-10 голів "Шахтаря" у Лізі Європи: відео

Донецький "Шахтар", який 14 лютого стартує у Лізі Європи, підготував добірку з десяти найкращих голів у другому за престижністю турнірі Європи.

"Гірники" в рамках Ліги Європи забивали голи на будь-який смак: п'ятками, потужними ударами та навіть з центру поля.

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Пятки Адриано и Марлоса, гол Коваленко из центра поля и другие крутые мячи «Шахтера» в Лиге Европы. pic.twitter.com/zFLdhtXIwu — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 3 січня 2019 р.

Як відомо, 14 та 21 лютого донеччани поміряються силами з німецьким "Айнтрахтом".

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