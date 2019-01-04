Топ-10 голів "Шахтаря" у Лізі Європи: відео
Донецький "Шахтар", який 14 лютого стартує у Лізі Європи, підготував добірку з десяти найкращих голів у другому за престижністю турнірі Європи.
"Гірники" в рамках Ліги Європи забивали голи на будь-який смак: п'ятками, потужними ударами та навіть з центру поля.
Читайте також: Паулу Фонсека зізнався, заради якого клубу він покине "Шахтар"
Як відомо, 14 та 21 лютого донеччани поміряються силами з німецьким "Айнтрахтом".
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня 2018 , 06:44
"Аякс" на власному полі переграв "Фейєноорд"20 січня 2011 , 13:54
Цуренко відкрила сезон розгромною перемогою в Брісбені: відео31 грудня 2018 , 12:25
Збірна України отримала суперника у плей-офф21 жовтня 2013 , 15:13
"Металіст" хоче Кулакова, "Реал" отримав "гарбуза", Рібері не оперуватимуть20 червня 2014 , 16:06