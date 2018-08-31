Топ-10 найбагатших боксерів світу: "Містер Гроші", "Золотий хлопець", Кличко та інші

Експерти склали рейтинг найзаможніших боксерів планети за всю історію незалежно від вагових категорій. Деякі прізвища з цього списку вас відверто здивують.

Призові боксера залежать від його класу та рівня поєдинків, що він проводить. Суми різняться від кількох сотень до десятків мільйонів доларів. При цьому часто самі боксери грошові питання не вирішують, а довіряють їх своїм менеджерам і промоутерам. Хто ж найбагатший боксер світу? Чия команда працювала найефективніше? Читайте далі.

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1. Флойд Мейвезер-молодший – $1,2 мільярда

Звання найбагатшого боксера світу вже котрий рік утримує легендарний Флойд Мейвезер. В його активі вже більше мільярда! Тож не дивно, що він отримав прізвисько Mr. Money – "Містер Гроші". Американець виграв всі свої 50 поєдинків на професіональному ринзі, причому більшість із них мали чемпіонський статус. І відповідні гонорари. Так, лише за перемогу над Менні Пакьяо король рингу отримав 180 мільйонів доларів. Непереможний американець також підписав рекламні контракти з кількома компаніями, й щороку вони збільшують його капітал на мільйони.

2. Джордж Форман – $230 мільйонів



Джордж Форман атакує

Талановитий екс-боксер важкої ваги заробив свої статки не лише на ринзі, але й як підприємець і автор книжок.

3. Менні Пакьяо – $200 мільйонів



Менні Пакьяо нокаутує чергового суперника

Професіональний боксер з Філіппін, один з найкращих в історії спорту. Неймовірний атлет і людина, яка зробила стільки для свого народу, скільки не зробив жоден політик.

4. Оскар Де Ла Хойя – $200 мільйонів



"Золотий" Оскар Де Ла Хойя

На четвертому місці найбагатших боксерів – американець Оскар Де Ла Хойя на прізвисько The Golden Boy ("Золотий хлопець"). У 1992 році йому вдалося виграти "золото" на Олімпійських іграх. Де Ла Хойя славився дуже потужним ударом і неймовірною витривалістю.

5. Леннокс Льюїс – $130 мільйонів



Легендарний бій між Ленноксом Льюїсом і Віталієм Кличко

Ще одна відома особистість у світі боксу Леннокс Льюїс має на своєму рахунку 41 перемогу. В 1988 році на Олімпійських іграх британський боєць завоював "золото", завдяки чому цікавість до його персони в рази збільшилася. У рейтингу, за версією Sports Masters Bet, Льюїс знаходиться на 4-й позиції.

6. Шугар Рей Леонард – $120 мільйонів



Легендарний Шугар Рей Леонард

Американський професіональний боксер. Запам’ятався не лише чемпіонськими титулами та яскравими перемогами, а й як чудовий оратор.

7. Віталій Кличко – $65 мільйонів



Мер Києва Віталій Кличко

Український боксер, гордість нашої країни. Після завершення спортивної кар'єри пішов у політику. Зараз Кличко – мер Києва.

8. Мохамед Алі – $50 мільйонів



Мохамед Алі над тілом жертви

Один із найпопулярніших спортсменів світу, яскравий і неповторний боєць. Алі (народжений як Кассіус Клей) також запам’ятався тим, що відмовився служити в збройних силах США і виступав проти війни у В’єтнамі.

9. Марвін Хаглер – $45 мільйонів



Елегантний Марвін Хаглер

Мабуть, найменш відомий боксер у цьому списку топ-10. Хоча свого часу він неодноразово ставав чемпіоном світу у середній вазі, був "Бійцем року" і навіть "Бійцем десятиліття".

10. Бернард Хопкінс – $40 мільйонів



Бернард Хопкінс нокаутує Мурата Каро

Американський боєць, що виступав у середній і напівважкій вагових категоріях, проводив яскраві і видовищні поєдинки. 20 (!) разів захищав титул чемпіонат світу.

Mr. Money – мільярдер-транжира

Флойд Мейвезер-молодший встановив "фінансовий" рекорд, який, можливо, стане вічним. Лише за один рік він заробив більше 300 мільйонів доларів! Практично вся ця сума – гонорар і рекламні бонуси за бій проти іншого зіркового маестро Менні Пакьяо, який, до речі, також отримав чимало – 160 мільйонів доларів. Той поєдинок став найдорожчим за всю історію боксу.

Мейвезер-молодший виграв усі свої 50 боїв і всі можливі титули. (До Флойда рекорд належав Роккі Марчіано – 49 перемог.) Американця визнавали найкращим боксером світу в 2005-2007, 2012-2013 і 2015 роках.

Mr. Money заробляє шалені гроші, але й витрачає їх швидко. Флойд володіє цілим автопарком з розкішних машин, двома особистими літаками, елітною нерухомістю у всьому світі й горою різноманітних коштовностей. Мейвезер, не соромлячись, говорив:

Все, що я роблю в боксі, в першу чергу – заради грошей. І я хочу заробляти ще більше! Титули тільки на другому місці…

У 2015 році Флойд офіційно заявив, що завершив кар’єру. Але не зміг встояти проти пропозиції провести, як писала преса, "бій тисячоліття" проти зірки змішаних єдиноборств Конора Макгрегора. Загальні витрати на поєдинок "потягнули" більше 600 мільйонів доларів, гарантований гонорар Флойда склав 100 мільйонів плюс різноманітні бонуси та премії за результатами бою (за кількість раундів, перемогу та інше). Мейвезер тоді виграв у 9-му раунді технічним нокаутом і загалом заробив близько 240 мільйонів доларів! (Порівняйте цю цифру з гонорарами, які Флойд отримував на початку 2000-х – максимум 5 мільйонів за поєдинок.) Окрім цього, йому навіть нині відраховують відсоток від продажу прав на перегляд цього легендарного бою.

Цікавий факт: перед боєм Мейвезер провів інтернет-аукціон на право розміщення на боксерських трусах реклами. Враховуючи очікуваний попит на телетрансляції у всьому світі з охопленням аудиторії більше мільярда глядачів, знайшлося багато рекламодавців, охочих пропіарити свою продукцію. І Флойд лише на цій хитрості заробив 15 мільйонів доларів!

До речі, Макгрегор тоді також непогано збагатився. Загальні призові ірландця за бій – 130 мільйонів доларів. Неймовірна сума для бійців змішаних єдиноборств.

На думку експертів, враховуючи небувалий ажіотаж у всьому світі, організатори поєдинку зібрали близько 1 мільярда доларів.

Мейвезер після бою з Макгрегором став третім спортсменом в історії, що заробив за кар’єру більше мільярда доларів. Раніше так озолотилися зірка НБА Майкл Джордан (1,5 млрд) і гольфіст Тайгер Вудс (1,4 млрд). Але Флойд значно молодший за колег-конкурентів і динаміка його заробітків набагато стрімкіша. Зараз, кажуть, його статки – близько 1,2 мільярда доларів.

Бій Мейвезер – Макгрегор відбувся рік тому – 26 серпня 2017 року. Флойд тоді заявив, що більше не хоче виходити в ринг. Але, знаючи любов Mr. Money до грошей, – все може бути...

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