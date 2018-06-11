16:46
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 12°C
  • вівторок
    26°C 17°C
  • середа
    21°C 16°C
  • четвер
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр

370 Читать новость на русском
Найдешевші лоукостери світу
Найдешевші лоукостери світу / 24 канал

Найдешевшим лоукостером у світі виявилася австралійська компанія Tigerair Australia, яка виконує виключно внутрішні рейси. Вартість 1 кілометра там коштує 6 центів.

Рейтинг найдешевших авіаліній світу склав сервіс бронювання подорожей Rome2Rio. Укладачі списку враховували ціну за кожен кілометр перельоту.

Читайте також: Yanair почала виконувати рейси Львів – Батумі

Після Tigerair Australia, на другій і третій позиціях розмістилися азіатські авіалінії – AirAsia X (7 центів) і Indonesia AirAsia (8 центів).

Першу п’ятірку замикають австралійська авіакомпанія Jetstar (9 центів) і Etihad в ОАЕ (10 центів).

У першій десятці із вартістю 10 центів за 1 км опинилися такі компанії: Citilink Indonesia (Індонезія), WOW air (Ісландія), Oman Air (Оман), Lion Mentari Airlines (Індонезія) та Ryanair (Ірландія). Із цих десяти лоукостерів в Україну літатиме лише Ryanair – з вересня 2018 року.

Дешеві авіаквитки
Які компанії пропонують дешеві авіаквитки

Теги: LifeStyle Публікації Подорожі відпочинок Інфографіка авіація Транспорт Ryanair
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому звичка оголошувати війну в сучасному світі стала анахронізмом
сьогодні, 16:00 Чому звичка оголошувати війну в сучасному світі стала анахронізмом
Віталій Дейнега 119
Чи є в України план на завтра?
сьогодні, 15:01 Чи є в України план на завтра?
Наталія Заболотна 316
ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр
сьогодні, 14:03 ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр
370
Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
сьогодні, 12:01 Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
Ілля Кенігштейн 386
Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
сьогодні, 08:37 Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
Ольга Черненко 1623
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук