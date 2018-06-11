ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр

Найдешевшим лоукостером у світі виявилася австралійська компанія Tigerair Australia, яка виконує виключно внутрішні рейси. Вартість 1 кілометра там коштує 6 центів.

Рейтинг найдешевших авіаліній світу склав сервіс бронювання подорожей Rome2Rio. Укладачі списку враховували ціну за кожен кілометр перельоту.

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Після Tigerair Australia, на другій і третій позиціях розмістилися азіатські авіалінії – AirAsia X (7 центів) і Indonesia AirAsia (8 центів).

Першу п’ятірку замикають австралійська авіакомпанія Jetstar (9 центів) і Etihad в ОАЕ (10 центів).

У першій десятці із вартістю 10 центів за 1 км опинилися такі компанії: Citilink Indonesia (Індонезія), WOW air (Ісландія), Oman Air (Оман), Lion Mentari Airlines (Індонезія) та Ryanair (Ірландія). Із цих десяти лоукостерів в Україну літатиме лише Ryanair – з вересня 2018 року.



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