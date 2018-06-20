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ТОП-10 найкращих ролей Ніколь Кідман

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Найкращі ролі Ніколь Кідман
Найкращі ролі Ніколь Кідман / Фото з відкритих джерел

Голлівудська кіноактриса Ніколь Кідман сьогодні святкує своє 51-річчя. Лауреатка премії "Оскар", триразова володарка премії "Золотий глобус", чудова матір та дружина заслуговує поваги у мільйонів шанувальників.

За час своєї кар’єри (а це вже 35 років) Кідман стала зіркою багатьох легендарних фільмів та встигла попрацювати із видатними режисерами сучасності.

Сайт "24" зібрав для вас найкращі ролі актриси, аби ви могли ще раз переконатись у неймовірному таланті та красі жінки.

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Бангкок Хілтон

Це перша драматична та серйозна роль Кідман. У фільмі жінка грає дівчину, яка в пошуках батька зв’язується із шахраєм та потрапляє до жахливої в’язниці.

 

Дні грому

У цьому фільмі Кідман знімалась зі своїм чоловіком Томом Крузом, з яким у шлюбі прожили близько 10 років. За сюжетом головний герой під час перегонів потрапляє в аварію, а в лікарні зустрічає жінку своє мрії.

 

За що варто померти

Кідман грає дівчину, яка дуже хоче зробити телевізійну кар'єру. Актриса перетворилась у стерво-кар’єристку та користується чоловіком, який безповоротно у неї закоханий.

 

Бетмен назавжди

Це екранізація відомого коміксу, після якого Кідман увійшла в зал слави Голлівуду.

 

Із широко заплющеними очима

Це останній фільм Стенлі Кубрика, в якому Кідман знялась із Томом Крузом. У картині пара грала сім'ю та знялась у низці інтимних сцен. Після зйомок картини подружжя остаточно розійшлась.

 

Мулен руж

Після цього музиклу акторку номінували на "Оскар". У фільмі вона грає куртизанку-танцівницю з відомого паризького кабаре, закохану в бідного поета. Кідман сама виконує всі вокальні партії.

 

Години

В цьому фільмі Ніколь Кідман перетворилася на Вірджинію Вулф на межі самогубства, дозволила спотворити себе гримом, і отримала в результаті "Оскар" за кращу жіночу роль.

 

Догвіль

У драмі Ларса фон Трієра Кідман зіграла дівчину, яку складні обставини змусили шукати притулку в чужому місті. Цей фільм про людські недоліки і про те, що любов нікого не врятує.

 

Хутро

Це біографічна драма, у якій Кідман грає легендарного фотографа Діану Арбюс. Це жінка-фотограф, яка допомагала своєму чоловікові під час його зйомок, а потім вирішила знімати сама. Арбюс робила шокуючі в своїй красi знімки людського каліцтва.

 

Принцеса Монако

Це драма про подружнє життя актриси Грейс Келлі, яка зіграла в багатьох фільмах, отримала "Оскар", а потім вийшла заміж за князя Монако Реньє (його в картині грає Тім Рот).

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Ніколь Кідман
Джерело: 24 канал
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