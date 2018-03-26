ТОП-10 найкращих українських Telegram-каналів
З кожним днем Telegram набирає обертів в Україні, все більше людей використовує його як заміну Facebook. Ми зібрали для вас добірку найкращих українських каналів у Telegram.
Українська Вікіпедія (t.me/WikiUa)
Канал української Вікіпедії в телеграмі. Щодня публікує вибрані статті з коментарями адміністраторів, вибрані фото дня та цікаві новини із посиланнями на Вікіпедію.
24 канал (t.me/chanel24)
Офіційний канал 24 каналу. Основні новини, події та аналітика від наших журналістів із доставкою у Телеграм.
Територія 14 (t.me/terytoriya14)
Утопічна модель світу без поганих новин. Якщо хтось запустив у космос машину, випустив хороший альбом, зняв цікаве кіно чи підготував список лайфхаків для бюджетних мандрів, – ви обов’язково прочитаєте про це у стрічці Території.
Український адвокат (t.me/advocat_ua)
Канал, що пише про захист прав і надає юридичні поради та консультації.
Футбол 24 (t.me/football24ua)
Футбольні новини та аналітика. Все про футбол на офіційному каналі головного футбольного сайту країни — "Футбол-24" від 24 каналу.
Вовк з Шевченка стріт (t.me/vovkst)
Бізнес-плани, інвестиції, юридичні поради, дайджести новин та саморозвиток.
Почни щось (t.me/startsomethingnow)
Підбірка мастрідів про бізнес та економіку, корисні статті та новини на бізнес-тематику.
Правила дорожнього руху (t.me/PDRUA)
Канал для вивчення правил дорожнього руху. Щодня тут публікується питання з правил та варіанти відповідей.
Англійська мова (t.me/uaenglish)
Канал, який щоденно публікує уроки англійської мови.
Tokar.ua (t.me/tokar_ua)
Найбільший технологічний канал українського телеграму. Простими словами про сучасні технології, винаходи і наші з вами досягнення.