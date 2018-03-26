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ТОП-10 найкращих українських Telegram-каналів

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Список найкращих українських Telegram-каналів
Список найкращих українських Telegram-каналів / 24 Канал

З кожним днем Telegram набирає обертів в Україні, все більше людей використовує його як заміну Facebook. Ми зібрали для вас добірку найкращих українських каналів у Telegram.

Українська Вікіпедія (t.me/WikiUa)

Канал української Вікіпедії в телеграмі. Щодня публікує вибрані статті з коментарями адміністраторів, вибрані фото дня та цікаві новини із посиланнями на Вікіпедію.

24 канал (t.me/chanel24)

Офіційний канал 24 каналу. Основні новини, події та аналітика від наших журналістів із доставкою у Телеграм.

Територія 14 (t.me/terytoriya14)

Утопічна модель світу без поганих новин. Якщо хтось запустив у космос машину, випустив хороший альбом, зняв цікаве кіно чи підготував список лайфхаків для бюджетних мандрів, – ви обов’язково прочитаєте про це у стрічці Території.

Український адвокат (t.me/advocat_ua)

Канал, що пише про захист прав і надає юридичні поради та консультації.

Футбол 24 (t.me/football24ua)

Футбольні новини та аналітика. Все про футбол на офіційному каналі головного футбольного сайту країни — "Футбол-24" від 24 каналу.

Вовк з Шевченка стріт (t.me/vovkst)

Бізнес-плани, інвестиції, юридичні поради, дайджести новин та саморозвиток.

Почни щось (t.me/startsomethingnow)

Підбірка мастрідів про бізнес та економіку, корисні статті та новини на бізнес-тематику.

Правила дорожнього руху (t.me/PDRUA)

Канал для вивчення правил дорожнього руху. Щодня тут публікується питання з правил та варіанти відповідей.

Англійська мова (t.me/uaenglish)

Канал, який щоденно публікує уроки англійської мови.

Tokar.ua (t.me/tokar_ua)

Найбільший технологічний канал українського телеграму. Простими словами про сучасні технології, винаходи і наші з вами досягнення.

Теги: Новини України Техно Інтернет Інформаційні технології Медіа
Джерело: 24 Канал
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