ТОП-10 найкрасивіших моделей plus-size
Пишнотілі манекенниці вкотре доводять, що жінка може бути розкішною в будь-якій вазі. Відтак моделі plus-size щоразу знімаються у відвертих фотосесіях, де не соромляться показувати апетитні форми.
Зірки з пишними формами набули чималої популярності. Відтак багато модних глянців боряться за те, щоб вони потрапили на сторінки їхнього видання, а стильні покази організовують виключно за участю моделей plus-size.
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Редакція Сайту "24" зробила список найпривабливіших пишнотілих моделей, до якого ввійшла не тільки славнозвісна Ешлі Грем, але й Іскра Лоуренс, Прешес Лі, Тесс Холлідей, Кендіс Хаффін, Дженні Ранк, Тара Лінн, Луїс О'Райлі, Фелісіті Хайворт та українка Марія Павлюк.
Ешлі Грем
Тесс Холлідей
Дженні Ранк
Іскра Лоуренс
Тара Лінн
Кендіс Хаффін
Прешес Лі
Луїс О'Райлі
Фелісіті Хайворт
Марія Павлюк