ТОП-10 найкрасивіших моделей plus-size

Пишнотілі манекенниці вкотре доводять, що жінка може бути розкішною в будь-якій вазі. Відтак моделі plus-size щоразу знімаються у відвертих фотосесіях, де не соромляться показувати апетитні форми.

Зірки з пишними формами набули чималої популярності. Відтак багато модних глянців боряться за те, щоб вони потрапили на сторінки їхнього видання, а стильні покази організовують виключно за участю моделей plus-size.

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Редакція Сайту "24" зробила список найпривабливіших пишнотілих моделей, до якого ввійшла не тільки славнозвісна Ешлі Грем, але й Іскра Лоуренс, Прешес Лі, Тесс Холлідей, Кендіс Хаффін, Дженні Ранк, Тара Лінн, Луїс О'Райлі, Фелісіті Хайворт та українка Марія Павлюк.

Ешлі Грем

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 12 Бер 2018 р. о 4:55 PDT

Тесс Холлідей

Допис, поширений Tess (@tessholliday) 9 Бер 2018 р. о 11:37 PST

Дженні Ранк

Допис, поширений Jennie Runk (@jennierunk) 22 Гру 2017 р. о 9:28 PST

Іскра Лоуренс

Допис, поширений i s k r a (@iskra) 10 Бер 2018 р. о 12:29 PST

Тара Лінн

Допис, поширений t a r a l y n n (@taralynn) 19 Січ 2018 р. о 10:39 PST

Кендіс Хаффін

Допис, поширений Candice Huffine (@candicehuffine) 10 Лис 2017 р. о 11:18 PST

Прешес Лі

Допис, поширений PRECIOUS LEE (@preciousleexoxo) 9 Бер 2018 р. о 6:53 PST

Луїс О'Райлі

Допис, поширений Louise O'Reilly (@stylemecurvy) 26 Лют 2018 р. о 12:04 PST

Фелісіті Хайворт

Допис, поширений Felicity (@felicityhayward) 21 Січ 2018 р. о 10:01 PST

Марія Павлюк