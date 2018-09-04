Топ-10 найпопулярніших фото Бейонсе, які підкорили Instagram

Американська співачка Бейонсе 4 вересня святкує свій день народження. Зірці виповнилося 37 років.

Окрім досягнень у творчій кар’єрі, Бейонсе також б'є рекорди та отримує шалену кількість лайків та переглядів у соцмережі Instagram.

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Наприклад, у 2017 році пост співачки, в якому вона оголосила, що готується стати мамою вдруге, отримав рекордну кількість лайків.

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 1 Лют 2017 р. о 10:39 PST

Тоді лише за 16 годин знімок Бейонсе з округлим животиком набрав 7,5 мільйона лайків і це число продовжувало зростати. Також фантастичну кількість вподобань отримало фото зірки з новонародженими близнюками.

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 13 Лип 2017 р. о 10:10 PDT

Пропонуємо переглянути фото Бейонсе, які отримують мільйони лайків. Зазвичай

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 19 Лис 2017 р. о 8:59 PST

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 11 Сер 2017 р. о 5:57 PDT

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 14 Лип 2017 р. о 11:38 PDT

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 14 Лип 2017 р. о 11:38 PDT

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 29 Тра 2017 р. о 11:43 PDT

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 21 Тра 2017 р. о 3:35 PDT

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 4 Тра 2017 р. о 11:06 PDT