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Топ-10 найпопулярніших фото Бейонсе, які підкорили Instagram

631 Читать новость на русском
Бейонсе
Бейонсе / Фото з Іnstagram

Американська співачка Бейонсе 4 вересня святкує свій день народження. Зірці виповнилося 37 років.

Окрім досягнень у творчій кар’єрі, Бейонсе також б'є рекорди та отримує шалену кількість лайків та переглядів у соцмережі Instagram.

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Наприклад, у 2017 році пост співачки, в якому вона оголосила, що готується стати мамою вдруге, отримав рекордну кількість лайків.

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Тоді лише за 16 годин знімок Бейонсе з округлим животиком набрав 7,5 мільйона лайків і це число продовжувало зростати. Також фантастичну кількість вподобань отримало фото зірки з новонародженими близнюками.

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Пропонуємо переглянути фото Бейонсе, які отримують мільйони лайків. Зазвичай  

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Теги: LifeStyle Музика Бейонсе
Джерело: 24 Канал
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