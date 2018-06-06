ТОП-10 найпотужніших смартфонів травня

Бенчмарк AnTuTu оновив свій традиційний рейтинг найпотужніших Android-смартфонів. Лідером оновленого топу став китайський флагман OnePlus 6 із результатом 274 910 балів.

Про це повідомляє GizChina.

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Минулого місяця першу сходинку у рейтингу посів ігровий смартфон Xiaomi Black Shark. Проте з квітня на ринок вийшло чимало нових пристроїв. І цього місяця OnePlus 6 вдалося потіснити девайс від Xiaomi з перших позицій.

За результатами тесту AnTuTu OnePlus 6 набрав 274 910 балів. На другій позиції розташувався ґаджет також від китайського виробника Smartisan R1, який став першим пристроєм із 1 ТБ вбудованої пам’яті. Варто зазначити, що він відстав від лідера всього на кілька тисяч балів. Замикає трійку лідерів серед найпотужніших смартфонів Xiaomi Black Shark.

На четвертій та п’ятій сходинці розташувались Samsung Galaxy S9 + та його базова версія S9. На шостій позиції опинився ще один продукт від Xiaomi – Mi MIX 2S, який працює на топовому чіпсеті Snapdragon 845.



ТОП-10 найпотужніших смартфонів

З великим відривом від Xiaomi на сьомій сходинці розмістився Nubia Red Magic. Якщо смартфони з процесором Snapdragon 845 набирають більше 260 000 балів, то Snapdragon 835 в смартфоні Nubia зміг набрати лише 214,904 бала.

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Також до рейтингу вдалося потрапити Huawei. Mate 10 Pro та його базова версія та Honor V10, які набрали близько 210 тисяч балів. Варто зазначити, що всі пристрої працюють на платформі Kirin 970.

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