Топ-10 найсексуальніших фото Кендіс Сванепул: гаряча добірка 18+

Кендіс Сванепул є "ангелом" Victoria's Secret та однією з найуспішніших моделей сучасності.

Кар’єру у модному бізнесі Кендіс почала з 15 років і за цей час працювала з таким брендами як: Givenchy, Versace, Calvin Klein, Diesel, Tom Ford, Miu Miu, Swarovski, Nike, Puma, Oscar de la Renta та багато інших.

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З 2005 року Сванепул зустрічається з моделлю Германом Николи. У пари є дворічний син, а також Кендіс вагітна другою дитиною.

При цьому модель продовжує викладати багато провокативних знімків у соцмережах.

Тому ми вирішили зібрати Топ-10 найсексуальніших фото Кендіс.

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Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 30 Бер 2018 р. о 1:29 PDT

2.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 12 Лют 2018 р. о 12:35 PST

3.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 10 Січ 2018 р. о 3:58 PST

4.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 4 Гру 2017 р. о 6:41 PST

5.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 2 Гру 2017 р. о 9:29 PST

6.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 30 Жов 2017 р. о 8:20 PDT

7.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 15 Сер 2017 р. о 5:55 PDT

8.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 12 Сер 2017 р. о 1:46 PDT

9.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 8 Кві 2017 р. о 7:34 PDT

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