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Топ-10 найсексуальніших фото Кендіс Сванепул: гаряча добірка 18+

919 Читать новость на русском
Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул

Кендіс Сванепул є "ангелом" Victoria's Secret та однією з найуспішніших моделей сучасності.

Кар’єру у модному бізнесі Кендіс почала з 15 років і за цей час працювала з таким брендами як: Givenchy, Versace, Calvin Klein, Diesel, Tom Ford, Miu Miu, Swarovski, Nike, Puma, Oscar de la Renta та багато інших.

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З 2005 року Сванепул зустрічається з моделлю Германом Николи. У пари є дворічний син, а також Кендіс вагітна другою дитиною.

При цьому модель продовжує викладати багато провокативних знімків у соцмережах.

Тому ми вирішили зібрати Топ-10 найсексуальніших фото Кендіс.

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Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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