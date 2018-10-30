Топ найсексуальніших фото пишнотілої Ешлі Грем: 18+

30 жовтня знаменитій моделі plus-size Ешлі Грем виповнюється 31 рік. Зірка не належить до сором'язливих манекенниць, які відмовляються від сексуальних фотосесій. Ба бальше, зірка спонукає інших жінок любити своє тіло та не ховати його за мішковинним вбранням.

Ешлі Грем хоч і не є власницею фігури 90-60-90, однак виглядає не менш привабливо. Пишні форми зірки до вподоби мільйонам прихильників та популярним модельєрам, які радо запрошують манекенницю приміряти їхні вироби.

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Пікантні пози та сексапільні купальники – ось чим полюбляє хизуватись Ешлі Грем в Іnstagram.

LifeStyle 24 підібрав найспокусливіші та найпровокативніші фото американської манекенниці, опубліковані і у соцмережі, і відзняті під час фотосесій.

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 17 Кві 2018 р. о 8:30 PDT

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 13 Кві 2018 р. о 2:49 PDT

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 16 Бер 2018 р. о 4:17 PDT

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 14 Бер 2018 р. о 6:26 PDT

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 7 Бер 2018 р. о 5:01 PST

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 4 Бер 2018 р. о 8:45 PST

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 22 Лют 2018 р. о 7:32 PST

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 17 Лют 2018 р. о 12:55 PST

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 9 Лют 2018 р. о 6:31 PST

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 18 Лют 2018 р. о 7:37 PST