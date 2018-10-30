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      Топ найсексуальніших фото пишнотілої Ешлі Грем: 18+

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      Сексуальні фото Ешлі Грем
      Сексуальні фото Ешлі Грем / Sports Illustrated

      30 жовтня знаменитій моделі plus-size Ешлі Грем виповнюється 31 рік. Зірка не належить до сором'язливих манекенниць, які відмовляються від сексуальних фотосесій. Ба бальше, зірка спонукає інших жінок любити своє тіло та не ховати його за мішковинним вбранням.

      Ешлі Грем хоч і не є власницею фігури 90-60-90, однак виглядає не менш привабливо. Пишні форми зірки до вподоби мільйонам прихильників та популярним модельєрам, які радо запрошують манекенницю приміряти їхні вироби.

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      Пікантні пози та сексапільні купальники – ось чим полюбляє хизуватись Ешлі Грем в Іnstagram.

      LifeStyle 24 підібрав найспокусливіші та найпровокативніші фото американської манекенниці, опубліковані і у соцмережі, і відзняті під час фотосесій.

      Теги: LifeStyle Мода Еротика Ешлі Грем
      Джерело: 24 Канал
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