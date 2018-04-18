Топ-11 найсексуальніших фото пишнотілої Ешлі Грем
Знаменита модель plus-size Ешлі Грем не належить до сором'язливих манекенниць, які відмовляються від сексуальних фотосесій. Ба бальше, зірка спонукає інших жінок любити своє тіло та не ховати його за мішковинним вбранням.
Ешлі Грем хоч і не є власницею фігури 90-60-90, однак виглядає не менш привабливо. Пишні форми зірки до вподоби мільйонам прихильників та популярним модельєрам, які радо запрошують манекенницю приміряти їхні вироби.
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Пікантні пози та сексапільні купальники – ось чим полюбляє хизуватись Ешлі Грем в Іnstagram. Сайт "24" підібрав найспокусливіші пляжні фото американської манекенниці, опубліковані від початку 2018 року.
Джерело: 24 Канал
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