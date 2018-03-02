ТОП-10 продуктів, які потрібні організму навесні

Не забувайте дбати про свій організм в будь-яку пору року, а особливо – навесні, коли нас турбує авітаміноз та кардинальна зміна погоди. Накраще – почніть з харчування.

Дієтологи склали невеличкий порадник, в якому розповіли про ТОП-10 найнеобхідніших продуктів для організму навесні.

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Риба: ставрида, форель, горбуша, кета.

Птахи: м'ясо курки, індичка.

М'ясо: яловичина, телятина.

Фрукти: не більше 5 штук в день.

Сухофрукти: не більше 100 г в день.

Горіхи: уникайте солоні, смажені і солодкі.

Овочі: сирі, приготовані на пару, в духовці або тушковані, до 400 г в день.

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Кисломолочні продукти невисокої жирності: сир, кефір, йогурти.

Сир: адигейський, голландський, моцарелла, гауда. Краще вибирати не гострі сорти, 100 г в день.

Зелень: вся без винятку.