15:55
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ТОП-10 продуктів, які потрібні організму навесні

3024 Читать новость на русском
ТОП-10 продуктів, які потрібні організму навесні
ТОП-10 продуктів, які потрібні організму навесні / healthyforgood.heart.org

Не забувайте дбати про свій організм в будь-яку пору року, а особливо – навесні, коли нас турбує авітаміноз та кардинальна зміна погоди. Накраще – почніть з харчування.

Дієтологи склали невеличкий порадник, в якому розповіли про ТОП-10 найнеобхідніших продуктів для організму навесні.

Читайте також: 6 цитрусових, які допоможуть боротися з авітамінозом

Риба: ставрида, форель, горбуша, кета.

Птахи: м'ясо курки, індичка.

М'ясо: яловичина, телятина.

Фрукти: не більше 5 штук в день.

Сухофрукти: не більше 100 г в день.

Горіхи: уникайте солоні, смажені і солодкі.

Овочі: сирі, приготовані на пару, в духовці або тушковані, до 400 г в день.

Читайте також: Весняний авітаміноз: 4 цінні поради, як з ним боротися

Кисломолочні продукти невисокої жирності: сир, кефір, йогурти.

Сир: адигейський, голландський, моцарелла, гауда. Краще вибирати не гострі сорти, 100 г в день.

Зелень: вся без винятку.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
Джерело: Cosmopolitan
powered by lun.ua
Новини за 2 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1273
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 2285
У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
сьогодні, 15:06 У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
1920
Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
сьогодні, 13:54 Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
5932
Україна і
сьогодні, 13:01 Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде
737
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук