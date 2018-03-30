Топ-10 сексуальних фото Кім Кардашян

37-річна американська телезірка і світська левиця Кім Кардашян регулярно публікує знімки, на яких демонструє свої видатні форми.

Ми полистали її сторінку в Intagram і обрали десять звабливих знімків, які Кім викладала останнім часом.

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Провокативні пози та оголені селфі – це стиль Кардашян.

1. Кім обідає топлес:

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 6 Бер 2018 р. о 9:31 PST

2. Селфі у чорному бікіні:

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 13 Лют 2018 р. о 6:06 PST

3. Шуба на голе тіло:

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 29 Січ 2018 р. о 2:06 PST

4. І знову селфі:

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 25 Січ 2018 р. о 9:20 PST

5. Кім бажає гарних снів:

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 18 Січ 2018 р. о 11:53 PST

6. Кардашян любить фото в ліжку:

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 5 Січ 2018 р. о 7:55 PST

7. А цей кадр присвячений новій колекції хайлайтерів Кім:

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 29 Лис 2017 р. о 6:55 PST

8. Гола Кардашян викарабкалася на дерево:

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 5 Вер 2017 р. о 3:03 PDT

9. Кім хизується діамантами. Після публікації цих фото зірку пограбували у Парижі:

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 29 Вер 2016 р. о 12:40 PDT

10. Це фото свого часу наробила багато шуму у мережі: