Топ-10 сексуальних фото Кім Кардашян
37-річна американська телезірка і світська левиця Кім Кардашян регулярно публікує знімки, на яких демонструє свої видатні форми.
Ми полистали її сторінку в Intagram і обрали десять звабливих знімків, які Кім викладала останнім часом.
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Провокативні пози та оголені селфі – це стиль Кардашян.
1. Кім обідає топлес:
2. Селфі у чорному бікіні:
3. Шуба на голе тіло:
4. І знову селфі:
5. Кім бажає гарних снів:
6. Кардашян любить фото в ліжку:
7. А цей кадр присвячений новій колекції хайлайтерів Кім:
8. Гола Кардашян викарабкалася на дерево:
9. Кім хизується діамантами. Після публікації цих фото зірку пограбували у Парижі:
10. Це фото свого часу наробила багато шуму у мережі:
Джерело: 24 Канал
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