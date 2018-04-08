Топ-10 сексуальних кадрів Белли Хадід: фото 18+
21-річна модель Белла Хадід підкорила не один подіум, хоч зізнається, що у підлітковому віці страждала через комплекси.
Зараз Белла може похвалитися співпрацею з Dior і іншими світовими брендами, її також називають однією з найуспішніших моделей сучасності. Проте дівчину і часто критикують, оскільки нібито такій зовнішності вона завдячує пластичним операціям.
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Але як би там не було, Хадід зараз на піку популярності. Дивіться далі Топ-10 звабливих фото Белли Хадід.
1. Реклама для Chrome Hearts Official
2. Романтика і спокуса
3. У чорному бікіні
4. Реклама Giuseppe Zanotti
5. Зйомка для календаря Love Magazine
6. Шоу Victoria's Secret
7. Колаж від Revolving Style
8. Для Vogue
9. Ранкова рутина
10. Зйомка для Paper Magazine