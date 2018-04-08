Топ-10 сексуальних кадрів Белли Хадід: фото 18+

21-річна модель Белла Хадід підкорила не один подіум, хоч зізнається, що у підлітковому віці страждала через комплекси.

Зараз Белла може похвалитися співпрацею з Dior і іншими світовими брендами, її також називають однією з найуспішніших моделей сучасності. Проте дівчину і часто критикують, оскільки нібито такій зовнішності вона завдячує пластичним операціям.

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Але як би там не було, Хадід зараз на піку популярності. Дивіться далі Топ-10 звабливих фото Белли Хадід.

1. Реклама для Chrome Hearts Official

Допис, поширений (@bellahadid) 26 Бер 2018 р. о 3:44 PDT

2. Романтика і спокуса

Допис, поширений (@bellahadid) 29 Бер 2018 р. о 10:26 PDT

3. У чорному бікіні

Допис, поширений (@bellahadid) 27 Січ 2018 р. о 10:39 PST

4. Реклама Giuseppe Zanotti

Допис, поширений (@bellahadid) 4 Січ 2018 р. о 1:50 PST

5. Зйомка для календаря Love Magazine

Допис, поширений (@bellahadid) 18 Гру 2017 р. о 10:13 PST

6. Шоу Victoria's Secret

Допис, поширений (@bellahadid) 20 Лис 2017 р. о 3:27 PST

7. Колаж від Revolving Style

Допис, поширений (@bellahadid) 26 Жов 2017 р. о 11:34 PDT

8. Для Vogue

Допис, поширений (@bellahadid) 4 Вер 2017 р. о 6:14 PDT

9. Ранкова рутина

Допис, поширений (@bellahadid) 7 Сер 2017 р. о 8:22 PDT

10. Зйомка для Paper Magazine